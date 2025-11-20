मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कानपुर में मानवता शर्मसार... मुंह में नवजात का शव दबाकर पार्क में घूम रहा था आवारा कुत्ता, नहीं थे बच्चे के हाथ और सिर

    Kanpur News: कानपुर में मानवता शर्मसार हुई है, जहां बसंत विहार फ्रेंड्स पार्क में एक नवजात शिशु का शव मिला। हैरानी वाली बात यह है कि शिशु का शव एक आवारा कुत्ता मुंह में दबाकर लाया था। बच्चे के हाथ और सिर गायब थे। इस पूरी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 04:15:04 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 04:15:04 PM (IST)
    कानपुर में मानवता शर्मसार... मुंह में नवजात का शव दबाकर पार्क में घूम रहा था आवारा कुत्ता, नहीं थे बच्चे के हाथ और सिर
    मुंह में नवजात का शव दबाकर पार्क में घूम रहा था आवारा कुत्ता (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. कानपुर में मानवता शर्मसार, पार्क में मिला नवजात का शव
    2. नवजात का शव लेकर पार्क में घूम रहा था आवारा कुत्ता
    3. लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम भेजा गया

    डिजिटल डेस्क। कानपुर में मानवता शर्मसार हुई है, जहां बसंत विहार फ्रेंड्स पार्क में एक नवजात शिशु का शव मिला। हैरानी वाली बात यह है कि शिशु का शव एक आवारा कुत्ता मुंह में दबाकर लाया था। बच्चे के हाथ और सिर गायब थे। इस पूरी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    मौके पर थाना प्रभारी भी पहुंचे

    आशंका है कि नवजात को किसी ने कूड़े में फेंका होगा, जहां से आवारा कुत्ता कपड़ा सहित लेकर पार्क जा पहुंचा था। पुलिस को इस बात की जानकारी पार्क के सामने रहने वाले अर्पित त्रिवेदी व अन्य लोगों ने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर हनुमंत विहार थाना प्रभारी राजीव सिंह भी पहुंचे।


    शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

    उन्होंने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राजीव सिंह ने बताया कि शव कपड़े पर लिपटा हुआ था और उसके दोनों पैर में ऊनी मोजे थे। उसके दोनों हाथ और सिर नहीं था। कपड़ों में वीगो मिला है, जिससे उसके किसी अस्पताल में ही जन्म होने का अनुमान है। मामले की सीसीटीवी फुटेज देखकर जानकारी जुटाई जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.