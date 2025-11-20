कानपुर में मानवता शर्मसार... मुंह में नवजात का शव दबाकर पार्क में घूम रहा था आवारा कुत्ता, नहीं थे बच्चे के हाथ और सिर

डिजिटल डेस्क। कानपुर में मानवता शर्मसार हुई है, जहां बसंत विहार फ्रेंड्स पार्क में एक नवजात शिशु का शव मिला। हैरानी वाली बात यह है कि शिशु का शव एक आवारा कुत्ता मुंह में दबाकर लाया था। बच्चे के हाथ और सिर गायब थे। इस पूरी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

मौके पर थाना प्रभारी भी पहुंचे आशंका है कि नवजात को किसी ने कूड़े में फेंका होगा, जहां से आवारा कुत्ता कपड़ा सहित लेकर पार्क जा पहुंचा था। पुलिस को इस बात की जानकारी पार्क के सामने रहने वाले अर्पित त्रिवेदी व अन्य लोगों ने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर हनुमंत विहार थाना प्रभारी राजीव सिंह भी पहुंचे।