    'तेरहवीं की तारीख बता देना... आ जाऊंगी', UP में पत्नी का इनकार नहीं हुआ बर्दाश्त, फंदे पर झूला पति

    UP News: कानपुर में एक युवक ने पत्नी से फोन पर बात करते हुए आत्महत्या कर ली परिजनों ने प्रेम प्रसंग का आरोप लगाया है। दूसरी घटना में सेनपश्चिम पारा में सब्जी बनाने को लेकर पति द्वारा डांटे जाने पर पत्नी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 07:01:31 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 07:01:31 PM (IST)
    UP में पत्नी का इनकार नहीं हुआ बर्दाश्त, लगाई फांसी। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. कानपुर में पत्नी से विवाद में युवक ने की आत्महत्या
    2. पत्नी पर है किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग का आरोप
    3. डेढ़ माह पहले विजय की शादी शालू के साथ हुई थी

    ब्यूरो, कानपुर। यूपी के कानपुर से एक खौफनाक घटना सामने आई है। कानपुर में एक युवक की शादी डेढ़ महीने पहले शादी हुई थी। पत्नी चौथी में मायके गई थी। इसके बाद वापस नहीं लौटी। इस दौरान युवक ने उसे मनाने के लिये कई बार फोन किया। स्वजन ने जब युवक के आत्महत्या करने की सूचना दी तो युवती ने कहा कि तेरहवीं की तारीख बता देना वह आ जाएगी।

    स्वजन ने विवाहिता के प्रेमप्रसंग होने का आशंका जताई है। कैंट, संजय नगर खलवा निवासी 28 वर्षीय विजय मेस्टन रोड स्थित कपड़े की दुकान में काम करता था। परिवार मे बड़े भाई सूरज और विजय है। चचेरे भाई सत्यवीर ने बताया कि डेढ़ माह पहले विजय की शादी आजमगढ़ के मलिकपुर गांव निवासी शालू के साथ हुई थी।

    चौथी पर गई थी मायके

    21 जुलाई को शालू के स्वजन उसे चौथी में विदा करा ले गए थे, जिसके बाद से वह वापस नहीं आई। सत्यवीर ने बताया कि विजय ने कई बार उसे फोन कर आने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। 27 अगस्त की शाम सूरज की पत्नी कंचन बेटे को डाक्टर के पास दिखाने गई थी।

    इस दौरान विजय घर पर अकेला था। विजय ने पत्नी शालू को फोन कर घर आने को कहा तो उसने मना कर दिया इसे लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया। इस दौरान विजय ने शालू को धमकी दी कि अगर वापस नहीं आई तो उसे जिंदा नहीं पाएगी। इस पर शालू ने चार से 10 सितंबर के बीच आने की बात कही। कान में इयरबड्स लगाकर शालू से फोन पर बातचीत करते–करते विजय ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

    कान में इयरबड्स लगाकर की आत्महत्या

    गुरुवार देर शाम कंचन वापस लौटी तो विजय की चप्पल घर के बाहर पड़ी थी, कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी गेट न खुलने पर उन्होंने पड़ोसियों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो विजय का शव फंदे पर लटकता मिला और उसके कान में इयरबड्स लगे हुए थे।

    युवती पर दूसरे युवक से प्रेमप्रसंग का आरोप

    स्वजन ने विवाहिता और उसके स्वजन पर आरोप लगाया है कि युवती का किसी दूसरे युवक से प्रेमप्रसंग था इसी वजह से उन्होंने 15 दिन के भीतर ही शादी करा दी थी। विजय के स्वजन ने घटना की जानकारी विजय की पत्नी शालू को दी तो उसने आने से मना कर दिया। उसने कहा कि तेरहवीं की तारीख बता देना तो वह आ जाएगी।

