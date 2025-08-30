'तेरहवीं की तारीख बता देना... आ जाऊंगी', UP में पत्नी का इनकार नहीं हुआ बर्दाश्त, फंदे पर झूला पति

ब्यूरो, कानपुर। यूपी के कानपुर से एक खौफनाक घटना सामने आई है। कानपुर में एक युवक की शादी डेढ़ महीने पहले शादी हुई थी। पत्नी चौथी में मायके गई थी। इसके बाद वापस नहीं लौटी। इस दौरान युवक ने उसे मनाने के लिये कई बार फोन किया। स्वजन ने जब युवक के आत्महत्या करने की सूचना दी तो युवती ने कहा कि तेरहवीं की तारीख बता देना वह आ जाएगी।

स्वजन ने विवाहिता के प्रेमप्रसंग होने का आशंका जताई है। कैंट, संजय नगर खलवा निवासी 28 वर्षीय विजय मेस्टन रोड स्थित कपड़े की दुकान में काम करता था। परिवार मे बड़े भाई सूरज और विजय है। चचेरे भाई सत्यवीर ने बताया कि डेढ़ माह पहले विजय की शादी आजमगढ़ के मलिकपुर गांव निवासी शालू के साथ हुई थी।