कन्नौज एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा... मिनी ट्रक से टकराकर स्लीपर बस पलटी, एक की मौत, 35 घायल

एजेंसी,कन्नौज। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर शनिवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। तिर्वा थाना क्षेत्र के पचोर गांव के पास स्लीपर बस मिनी ट्रक से टकराकर पलट गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल हो गए।

जानकारी के मुताबिक, बस दिल्ली से बलिया जा रही थी। रात करीब 11:10 बजे चालक को झपकी आने से बस आगे चल रहे मिनी ट्रक से टकरा गई और पलट गई। बस में करीब 55 यात्री सवार थे। घायलों में से 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जबकि 20 यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद दूसरी बस से लखनऊ भेजा गया। मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है, उसकी उम्र लगभग 35-40 साल बताई जा रही है। शव को मर्च्यूरी में रखा गया है।

मौके पर पहुंची पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही तिर्वा कोतवाली प्रभारी संजय कुमार शुक्ला और तालग्राम थानाध्यक्ष शशिकांत कन्नौजिया मौके पर पहुंचे और पुलिस बल के साथ राहत कार्य शुरू कराया। राजकीय मेडिकल कॉलेज तिर्वा में आर्थोपेडिक, सर्जरी, ईएनटी विशेषज्ञ और 17 पीजी डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गए। करीब 11:35 बजे सात गंभीर घायलों को इमरजेंसी में भर्ती किया गया। इनमें से एक यात्री को सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि अन्य के हाथ-पैर और छाती में चोटें हैं।

हादसे में बस के पीछे आ रही एक कार भी बस से टकरा गई, जिसमें चार लोग सवार थे। दुर्घटना के बाद यूपीडा की टीम ने राहत और बचाव कार्य संभाला। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार और तहसीलदार तिर्वा अवनीश कुमार सिंह भी रात में मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया।