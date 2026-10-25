काशी में पीएम मोदी ने 150 करोड़ के अरविंद मिल्स प्लांट का किया उद्घाटन, 1000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार

डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने काशीवासियों को सौगात दी। पीएम ने गुजरात की कपड़ा निर्माता कंपनी अरविंद लिमिटेड (अरविंद मिल्स) के मिर्जामुराद के खोचवां में लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से करीब 7 एकड़ में बने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शुभारंभ किया तथा यहां पर कार्य का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं से सीधा संवाद किया।

इस प्लांट में स्थानीय ही नहीं, बल्कि पूर्वांचल के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। भर्ती में स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है और 300 से ज्यादा महिलाओं की भर्ती की जा चुकी है, जिन्हें यूनिट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस यूनिट में कुल 1000 महिलाओं को रोजगार देना प्रस्तावित है। यह पहल उत्तर प्रदेश में कपड़ा एवं परिधान निर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करेगी।