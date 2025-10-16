PM Ujjwala Yojana: यूपी की महिलाओं को मिल गया दीपावली गिफ्ट, सीधे खाते में भेजी गई राशि

इटावा, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कई महिलाओं के चेहरे पर खुशी थी, जहां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर की रिफिल के लिए सब्सिडी प्रदान की गई। विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 25 लाभार्थी महिलाओं को प्रतीक स्वरूप चेक सौंपे गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी प्रसारित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में 1 करोड़ 86 लाख पात्र परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस रिफिल की सब्सिडी दी गई है।

महिलाओं को दिए गए प्रतीकात्मक चेक विकास भवन में आयोजित इस अवसर पर सदर विधायक सरिता भदौरिया ने 25 महिलाओं को ₹559.58 की राशि के प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए। उन्होंने बताया कि यह रकम सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जा चुकी है। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार दीपावली के अवसर पर पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करा रही है।