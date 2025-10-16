PM Ujjwala Yojana: यूपी की महिलाओं को मिल गया दीपावली गिफ्ट, सीधे खाते में भेजी गई राशि

मेरी खबरें
    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 06:32:18 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 06:32:17 PM (IST)
    इटावा, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कई महिलाओं के चेहरे पर खुशी थी, जहां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर की रिफिल के लिए सब्सिडी प्रदान की गई। विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 25 लाभार्थी महिलाओं को प्रतीक स्वरूप चेक सौंपे गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी प्रसारित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में 1 करोड़ 86 लाख पात्र परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस रिफिल की सब्सिडी दी गई है।

    महिलाओं को दिए गए प्रतीकात्मक चेक

    विकास भवन में आयोजित इस अवसर पर सदर विधायक सरिता भदौरिया ने 25 महिलाओं को ₹559.58 की राशि के प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए। उन्होंने बताया कि यह रकम सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जा चुकी है। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार दीपावली के अवसर पर पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करा रही है।


    सीधे खाते में भेजी जा रही सब्सिडी

    उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को सिलेंडर, चूल्हा, पाइप और रेगुलेटर उपलब्ध कराया जा रहा है तथा सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है, जिनमें जिला उद्योग केंद्र पर दी जाने वाली ट्रेनिंग भी शामिल है, जहां प्रशिक्षण के साथ आवश्यक सामग्री भी प्रदान की जाती है।

    जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा होली और दीपावली पर उपहारस्वरूप सिलेंडर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने स्थानीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की। कार्यक्रम में जिला पूर्ति अधिकारी सीमा त्रिपाठी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी प्रदीप त्रिपाठी सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

