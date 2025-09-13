आजमगढ़ में पुलिस की बर्बरता! बुजुर्ग को पीटने के बाद तीसरी मंजिल से दिया धक्का, छह पर केस दर्ज

एजेंसी, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जहां 65 वर्षीय तारा देवी ने अपने पति विद्यासागर पांडेय के साथ हुई मारपीट और जानलेवा हमले की शिकायत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में दर्ज कराई। कोर्ट ने इस पर तुरंत संझान लिया, जिसके बाद तत्कालीन पवई थानाध्यक्ष अनिल सिंह, उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार मिश्र, कांस्टेबल बृजेश तिवारी, दो अज्ञात पुलिसकर्मियों और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

पुलिस की बुजुर्ग के साथ बर्बरता पीड़िता तारा देवी ने बताया कि 6 अगस्त 2024 को वह पति संग अपने भाई रमेश तिवारी के घर कोलघाट में रुकी हुई थी। रात करीब डेढ़ बजे पुलिसकर्मी उनके भाई के घर पहुंचे और गालीगलौज करने लगे। उन्होंने उनके पति को जगाया और उनसे एक लड़की भगाने के मामले में पूछताछ करने लगे। इस पर उनके पति ने सफाई दी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने उनके पति को लाठी-डंडों और बंदूक की बट से बुरी तरह पीटा और तीसरी मंजिल की छत से धक्का दे दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।