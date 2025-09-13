मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'इतनी जल्दी भूल गए आतंकी हमला...', भारत-पाकिस्तान मैच पर शुभम की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने उठाए सवाल

    Asia Cup 2025: शुभम की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने भावुक अपील करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलना उन 26 परिवारों की शहादत को नजरअंदाज करने जैसा है, जिनके अपनों ने पहलगाम हमले में बलिदान दिया। उन्होंने देशवासियों से मैच के बहिष्कार की अपील की और कहा कि बीसीसीआई और सरकार ने महज कुछ महीनों में इस दर्दनाक घटना को भुला दिया।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 06:29:00 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 06:29:00 PM (IST)
    'इतनी जल्दी भूल गए आतंकी हमला...', भारत-पाकिस्तान मैच पर शुभम की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने उठाए सवाल
    भारत-पाक मैच पर ऐशान्या द्विवेदी ने उठाए सवाल। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. भारत-पाक मैच पर शुभम द्विवेदी की पत्नी का झलका दर्द
    2. ऐशान्या द्विवेदी ने इस मैच के बहिष्कार की अपील की
    3. पत्नी समेत स्वजनों ने भारत-पाक मैच का किया विरोध

    एजेंसी कानपुर। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को दुबई में होने वाले मुकाबले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। केंद्र सरकार और बीसीसीआई पहले से ही विरोध का सामना कर रहे थे, अब पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार ने भी इस मैच का पुरजोर विरोध किया है।

    ऐशान्या द्विवेदी ने मैच के बहिष्कार की अपील की

    शुभम की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने भावुक अपील करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलना उन 26 परिवारों की शहादत को नजरअंदाज करने जैसा है, जिनके अपनों ने पहलगाम हमले में बलिदान दिया। उन्होंने देशवासियों से मैच के बहिष्कार की अपील की और कहा कि बीसीसीआई और सरकार ने महज कुछ महीनों में इस दर्दनाक घटना को भुला दिया।

    ऐशान्या ने कहा कि पहलगाम हमले को अभी पांच महीने ही हुए हैं। सरकार और बीसीसीआई इतनी जल्दी उस आतंकी हमले को कैसे भूल सकते हैं? हमारे देश के लोग ऐसा कैसे स्वीकार कर सकते हैं?

    शुभम द्विवेदी की आतंकियों ने की थी हत्या

    गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में चकेरी के श्यामनगर निवासी और सीमेंट कारोबारी शुभम द्विवेदी की आतंकियों ने उनकी पत्नी के सामने धर्म पूछकर हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था।

    पिता संजय द्विवेदी ने भी गहरी मायूसी जताई

    शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने भी गहरी मायूसी जताई। उन्होंने कहा कि जिस देश के पोषित आतंकवादियों ने मेरे बेटे को धर्म पूछकर गोली मार दी, उसी देश के साथ क्रिकेट खेलना दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवार के अन्य सदस्य भी सरकार और बीसीसीआई से नाराज हैं। शुभम के चाचा मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि पूरा परिवार भारत-पाकिस्तान मैच के बहिष्कार की अपील कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमले को अभी छह माह भी पूरे नहीं हुए हैं और हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, यह बहुत दुखद है।

    14 सितंबर को है भारत-पाक का मुकाबला

    एशिया कप का यह हाई-वोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। हालांकि, देश में कई वर्गों से उठ रही आपत्तियों के बीच यह मैच एक बड़े विवाद का कारण बन गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.