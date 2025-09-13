'इतनी जल्दी भूल गए आतंकी हमला...', भारत-पाकिस्तान मैच पर शुभम की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने उठाए सवाल

एजेंसी कानपुर। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को दुबई में होने वाले मुकाबले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। केंद्र सरकार और बीसीसीआई पहले से ही विरोध का सामना कर रहे थे, अब पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार ने भी इस मैच का पुरजोर विरोध किया है।

ऐशान्या द्विवेदी ने मैच के बहिष्कार की अपील की शुभम की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने भावुक अपील करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलना उन 26 परिवारों की शहादत को नजरअंदाज करने जैसा है, जिनके अपनों ने पहलगाम हमले में बलिदान दिया। उन्होंने देशवासियों से मैच के बहिष्कार की अपील की और कहा कि बीसीसीआई और सरकार ने महज कुछ महीनों में इस दर्दनाक घटना को भुला दिया।

“मेरे शहीद पति के खून पर खेलेंगे पाकिस्तान से क्रिकेट? यह कैसी देशभक्ति है?” पहलगाम में शहीद शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी कुछ कह रही हैं मोदी जी pic.twitter.com/nw40og0nqy — Anurag Verma ( PATEL ) (@AnuragVerma_SP) September 13, 2025 ऐशान्या ने कहा कि पहलगाम हमले को अभी पांच महीने ही हुए हैं। सरकार और बीसीसीआई इतनी जल्दी उस आतंकी हमले को कैसे भूल सकते हैं? हमारे देश के लोग ऐसा कैसे स्वीकार कर सकते हैं? शुभम द्विवेदी की आतंकियों ने की थी हत्या गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में चकेरी के श्यामनगर निवासी और सीमेंट कारोबारी शुभम द्विवेदी की आतंकियों ने उनकी पत्नी के सामने धर्म पूछकर हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था।