UP में आवारा कुत्तों का आतंक जारी... फतेहपुर में एक मासूम तो इटावा में नौ लोगों को बनाया शिकार

ब्यूरो, कानपुर। इन दिनों कुत्तों ने पुलिस, नगर निगम और पशु चिकित्सकों की नींद हराम कर रखी है। कानपुर से लेकर इटावा तक कुत्ता काटने और उसके कारण लोगों में दहशत पैदा होने की तमाम खबरें आ रही हैं। इन घटनाओं में सबसे ज्यादा बच्चे और बुज़ुर्ग शिकार हो रहे हैं, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है।

यूपी के इटावा में पालतू कुत्ते ने एक बच्चे को नोचकर मार डाला था। अब फतेहपुर में घर के सामने खेल रहे बच्चे को पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने काट लिया। वहीं, इटावा में फिर से आवारा कुत्ते ने नौ लोगों का काटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया।

4 साल के मासूम को कुत्ते ने नोंचा हुसेनगंज थाने के दौलतपुर गांव में रहने वाले सर्वेश सोनकर का चार वर्षीय पुत्र ऋषभ को घर के सामने खेल रहा था। तभी पड़ोसी का पालतू कुत्ता आया और बच्चे पर हमला कर दिया। गले व कान के पास काट लिया। बच्चे की चीख पुकार पड़ोसी दौड़कर पहुंचे और कुत्ते को भगाया। पिता सर्वेश ने बताया कि बच्चे का उपचार सीएचसी में चल रहा है। पड़ोसी का कुत्ता विदेशी है यदि कुत्ते को बांधकर रखा जाता तो बेटे पर हमला न करता। खुन्नसन बेटे को कुत्ते से कटवाया है। कुत्ता मालिक के विरुद्ध थाने में तहरीर दे दी है। इंस्पेक्टर अरुण कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि जांच बाद मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

आवारा कुत्ते ने नौ लोगों को काटा इटावा के लखना कस्बे में एक आवारा कुत्ते ने नौ लोगों को नोंचकर घायल किया। जिसे पकड़ने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष ने लोगों की शिकायत पर सफाई नायक के नेतृत्व में टीम को लगाया है। कर्मचारी आवारा कुत्ते की तलाश में जुटे हैं, उसे अभी पकड़ा नहीं जा सका है वह भाग गया। बताया जा रहा है कि कुत्ते के पागल होने की आशंका पर लोगों ने सीएचसी महेवा पहुंचकर चिकित्सा अधीक्षक डा. गौरव त्रिपाठी से रैबीज व टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया। इस मामले की चेयरमैन से शिकायत की तो उन्होंने इसे पकड़ने के लिए सफाई नायक रवि कुमार को टीम के साथ आवारा कुत्ते की खोजबीन प्रारंभ कराई। कुछ दिन पहले कुत्ते ने एक मासूम की ली थी जान इटावा में ही देसी पालतू कुत्ते ने कबाड़ बीनने पहुंचे 11 वर्षीय बालक पर हमला बोलकर उसकी गर्दन नोच डाली। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्वजन ने कुत्ता पालने वाले परिवार पर बेटे की गला रेतकर हत्या कर बाद में कुत्ते से कटवाने का आरोप लगाया था। हैरानी की बात यह है कि कुत्ता बालक पर हमला करता रहा लेकिन उसको पालने वाले बालक को बचाने नहीं पहुंचे न ही कुत्ते को पकड़ा। कुत्ता मालिक नितिन पुत्र दिनेश बाल्मीकि का कहना था कि कुत्ता खुला हुआ घर पर बैठा था, वह लोग सुबह अपने काम-काज में जुटे थे, अचानक कुत्ते ने हमला कर दिया उन्हें पता नहीं चला। घटना के बाद जानकारी हुई। स्थानीय लोगों का कहना था कि कुत्ता काफी हिंसक है।