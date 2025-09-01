मेरी खबरें
    UP में आवारा कुत्तों का आतंक जारी... फतेहपुर में एक मासूम तो इटावा में नौ लोगों को बनाया शिकार

    UP News: उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्ते जानलेवा बनते जा रहे हैं। फतेहपुर में पालतू कुत्ते ने चार वर्षीय बच्चे पर हमला कर घायल कर दिया जबकि इटावा में आवारा कुत्ते ने नौ लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। हाल ही में इटावा में पालतू कुत्ते ने 11 वर्षीय बच्चे की जान ले ली थी। लगातार घटनाओं से लोगों में दहशत है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 04:29:22 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 04:29:22 PM (IST)
    UP में आवारा कुत्तों ने 10 लोगों को बनाया शिकार। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. यूपी में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है।
    2. इटावा और फतेहपुर में कुत्तों ने 10 लोगों को काटा।
    3. लगातार बढ़ती घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल।

    ब्यूरो, कानपुर। इन दिनों कुत्तों ने पुलिस, नगर निगम और पशु चिकित्सकों की नींद हराम कर रखी है। कानपुर से लेकर इटावा तक कुत्ता काटने और उसके कारण लोगों में दहशत पैदा होने की तमाम खबरें आ रही हैं। इन घटनाओं में सबसे ज्यादा बच्चे और बुज़ुर्ग शिकार हो रहे हैं, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है।

    यूपी के इटावा में पालतू कुत्ते ने एक बच्चे को नोचकर मार डाला था। अब फतेहपुर में घर के सामने खेल रहे बच्चे को पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने काट लिया। वहीं, इटावा में फिर से आवारा कुत्ते ने नौ लोगों का काटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया।

    4 साल के मासूम को कुत्ते ने नोंचा

    हुसेनगंज थाने के दौलतपुर गांव में रहने वाले सर्वेश सोनकर का चार वर्षीय पुत्र ऋषभ को घर के सामने खेल रहा था। तभी पड़ोसी का पालतू कुत्ता आया और बच्चे पर हमला कर दिया। गले व कान के पास काट लिया। बच्चे की चीख पुकार पड़ोसी दौड़कर पहुंचे और कुत्ते को भगाया।

    पिता सर्वेश ने बताया कि बच्चे का उपचार सीएचसी में चल रहा है। पड़ोसी का कुत्ता विदेशी है यदि कुत्ते को बांधकर रखा जाता तो बेटे पर हमला न करता। खुन्नसन बेटे को कुत्ते से कटवाया है। कुत्ता मालिक के विरुद्ध थाने में तहरीर दे दी है। इंस्पेक्टर अरुण कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि जांच बाद मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

    आवारा कुत्ते ने नौ लोगों को काटा

    इटावा के लखना कस्बे में एक आवारा कुत्ते ने नौ लोगों को नोंचकर घायल किया। जिसे पकड़ने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष ने लोगों की शिकायत पर सफाई नायक के नेतृत्व में टीम को लगाया है। कर्मचारी आवारा कुत्ते की तलाश में जुटे हैं, उसे अभी पकड़ा नहीं जा सका है वह भाग गया।

    बताया जा रहा है कि कुत्ते के पागल होने की आशंका पर लोगों ने सीएचसी महेवा पहुंचकर चिकित्सा अधीक्षक डा. गौरव त्रिपाठी से रैबीज व टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया। इस मामले की चेयरमैन से शिकायत की तो उन्होंने इसे पकड़ने के लिए सफाई नायक रवि कुमार को टीम के साथ आवारा कुत्ते की खोजबीन प्रारंभ कराई।

    कुछ दिन पहले कुत्ते ने एक मासूम की ली थी जान

    इटावा में ही देसी पालतू कुत्ते ने कबाड़ बीनने पहुंचे 11 वर्षीय बालक पर हमला बोलकर उसकी गर्दन नोच डाली। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्वजन ने कुत्ता पालने वाले परिवार पर बेटे की गला रेतकर हत्या कर बाद में कुत्ते से कटवाने का आरोप लगाया था। हैरानी की बात यह है कि कुत्ता बालक पर हमला करता रहा लेकिन उसको पालने वाले बालक को बचाने नहीं पहुंचे न ही कुत्ते को पकड़ा।

    कुत्ता मालिक नितिन पुत्र दिनेश बाल्मीकि का कहना था कि कुत्ता खुला हुआ घर पर बैठा था, वह लोग सुबह अपने काम-काज में जुटे थे, अचानक कुत्ते ने हमला कर दिया उन्हें पता नहीं चला। घटना के बाद जानकारी हुई। स्थानीय लोगों का कहना था कि कुत्ता काफी हिंसक है।

    कुत्ते ने दो और लोगों को किया था घायल

    बालक की नोंचकर जान लेने वाला कुत्ता 30 अगस्त को फिर से बेकाबू हो गया। उसने घर के एक सदस्य समेत दो लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। यही नहीं मुहल्ले के दो कुत्तों को भी उसने काट खाया। कुत्ते के खूंखार होने से लोग दहशत में आ गए और अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर लाठी-डंडों से लैस होकर कुत्ते को जंगल की ओर खदेड़ दिया। कुत्ते के खूंखार एवं खूनी होने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

    कुत्ते के मालिक पर मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल

    परिजनों और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपित कुत्ता मालिक रितिक वाल्मीकि के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा 105 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में शनिवार दोपहर बाद जेल भेज दिया था।

