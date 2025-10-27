UP Crime: दोस्तों संग डिनर पर गए युवक हाईवे पर मिला कुचला शव, हत्या और हादसे की गुत्थी में उलझी पुलिस

डिजिटल डेस्क, कानपुर: कानपुर देहात के डेरापुर क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब हाईवे किनारे एक युवक का कुचला हुआ शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान अंगदपुर बरौर निवासी 25 वर्षीय प्रदीप के रूप में हुई। प्रदीप रविवार रात अपने दो दोस्तों के साथ खाना खाने निकला था, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं लौटा। सुबह परिजनों को सूचना मिली कि मुंगिसापुर क्षेत्र में कानपुर-इटावा हाईवे पर एक शव पड़ा है, जो किसी वाहन से कुचला हुआ है।

परिजनों ने की शव की पहचान परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान प्रदीप के रूप में की। प्रदीप के बाबा जगदीश और अन्य स्वजन पूरी रात उसकी तलाश में थे। इसी दौरान मुंगिसापुर चौकी से फोन आया कि किसी वाहन ने देर रात एक युवक को कुचल दिया है, आप आकर पहचान करें।

पुलिस ने प्रारंभिक जांच में इस घटना को सड़क हादसा बताया है। डेरापुर थाना प्रभारी संजेश कुमार के अनुसार, प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रदीप की मौत किसी भारी वाहन से कुचलने के कारण हुई है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों की पुष्टि हो सकेगी। वहीं, प्रदीप के परिजनों को इस घटना में गहरी साजिश की आशंका है। परिजनों का कहना है कि प्रदीप रविवार की रात गांव के ही दो दोस्तों के साथ ढाबे पर खाना खाने गया था, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं आया। परिजनों ने शक जताया कि उन्हीं दोस्तों ने किसी विवाद या अन्य कारण से प्रदीप की हत्या कर शव को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की है।