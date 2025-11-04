UP Home Guard Vacancy 2025: बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, यूपी में 45,000 होम गार्ड पदों पर भर्ती का एलान

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने होम गार्ड के 45,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। जारी जानकारी के मुताबिक, इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया अगले साल 1 जुलाई 2026 से शुरू होगी।
इच्छुक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
शासनादेश के अनुसार, यह भर्ती राज्य के सभी जिलों में की जाएगी। भर्ती की पूरी प्रक्रिया UPPBPB द्वारा कराई जाएगी, जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तरह ही आयोजित होगी।
उम्मीदवार का कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही, आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना आवेदन शुरू होने की तिथि के अनुसार होगी।
NCC और भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाणपत्र धारकों को 1 से 3 अंकों तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाणपत्र धारकों को 3 अतिरिक्त अंक, जबकि चारपहिया ड्राइविंग लाइसेंस वालों को 1 अतिरिक्त अंक मिलेगा।
जिन अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है या जिनकी एक से अधिक शादी है, ऐसे पुरुष/महिला आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा
1. लिखित परीक्षा - इस भर्ती में चयन के लिए अभ्यर्थियों को पहले लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा। जो अभ्यर्थी परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त कर लेंगे उनको भर्ती के अगले चरण फिजिकल टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
2. शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Test) - परीक्षा में पास उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती परीक्षा का परिणाम जिलेवार जारी किया जाएगा।
पुरुष उम्मीदवार को 4.8 किलोमीटर दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं, महिला उम्मीदवार को 2.4 किलोमीटर दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी।
आवेदन शुरू - 1 जुलाई 2026
आवेदन माध्यम - ऑनलाइन (UPPBPB की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर)