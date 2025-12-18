970 करोड़ की ठगी का मामलाः यूपी पुलिस ने कहा, सोनू सूद का ई-मेल से दिया जवाब स्वीकार्य नहीं, उपस्थित होना होगा

डिजिटल डेस्क। फिल्म अभिनेता सोनू सूद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कानपुर पुलिस ने सोनू सूद को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था, लेकिन उन्होंने ई-मेल के माध्यम से जवाब भेज दिया। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल ई-मेल से दिया गया जवाब स्वीकार्य नहीं है और उन्हें बयान के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

क्या है मामला यह मामला भारत, यूएई, जापान सहित 10 देशों के करीब एक हजार लोगों से लगभग 970 करोड़ रुपये की ठगी के आरोपी रवींद्रनाथ सोनी से जुड़ा है। दिल्ली के मालवीय नगर निवासी रवींद्रनाथ सोनी और उसके एक दर्जन से अधिक साथियों के खिलाफ कोतवाली में अब तक 12 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।

इनमें से दो मामलों में अभिनेता सूरज जुमानी भी आरोपी हैं। हाल ही में हरियाणा के पलवल निवासी वासुदेव शर्मा ने रवींद्रनाथ सोनी, गुरमीत कौर, शाश्वत सिंह और सूरज जुमानी के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज कराया है। अभिनेता सोनू सूद पर भी आरोप पीड़ित वासुदेव शर्मा के अनुसार वह यूएई के अबूधाबी में रहते हैं और एक आइटी कंपनी में कार्यरत हैं। उनकी मुलाकात ब्लूचिप कमर्शियल ब्रोकर्स कंपनी के सेल्स मैनेजर से हुई थी, जिसके कहने पर उन्होंने कंपनी में 1.54 करोड़ रुपये का निवेश किया। इसके बाद कंपनी बंद हो गई और निवेश की गई राशि वापस नहीं मिली। इस प्रकरण में अभिनेता सोनू सूद पर भी आरोप लगाए गए हैं। पूछताछ के लिए 244 सवालों की सूची तैयार पुलिस के अनुसार, सोनू सूद से पूछताछ के लिए एसआईटी ने 244 सवालों की सूची तैयार की है, जिनमें से कई के जवाब ई-मेल के माध्यम से संभव नहीं हैं। इसलिए उन्हें एसआईटी के समक्ष उपस्थित होकर बयान देना अनिवार्य होगा। यदि वह उपस्थित नहीं होते हैं, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।