    By Digital DeskEdited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 03:58:39 PM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 04:10:31 PM (IST)
    970 करोड़ की ठगी का मामलाः यूपी पुलिस ने कहा, सोनू सूद का ई-मेल से दिया जवाब स्वीकार्य नहीं, उपस्थित होना होगा
    फिल्म अभिनेता सोनू सूद को यूपी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया।

    HighLights

    1. सोनू सूद से पूछताछ के लिए 244 सवालों की सूची तैयार
    2. कानपुर पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया
    3. इस प्रकरण में अभिनेता सोनू सूद पर भी आरोप लगाए गए हैं

    डिजिटल डेस्क। फिल्म अभिनेता सोनू सूद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कानपुर पुलिस ने सोनू सूद को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था, लेकिन उन्होंने ई-मेल के माध्यम से जवाब भेज दिया। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल ई-मेल से दिया गया जवाब स्वीकार्य नहीं है और उन्हें बयान के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

    क्या है मामला

    यह मामला भारत, यूएई, जापान सहित 10 देशों के करीब एक हजार लोगों से लगभग 970 करोड़ रुपये की ठगी के आरोपी रवींद्रनाथ सोनी से जुड़ा है। दिल्ली के मालवीय नगर निवासी रवींद्रनाथ सोनी और उसके एक दर्जन से अधिक साथियों के खिलाफ कोतवाली में अब तक 12 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।


    इनमें से दो मामलों में अभिनेता सूरज जुमानी भी आरोपी हैं। हाल ही में हरियाणा के पलवल निवासी वासुदेव शर्मा ने रवींद्रनाथ सोनी, गुरमीत कौर, शाश्वत सिंह और सूरज जुमानी के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज कराया है।

    अभिनेता सोनू सूद पर भी आरोप

    पीड़ित वासुदेव शर्मा के अनुसार वह यूएई के अबूधाबी में रहते हैं और एक आइटी कंपनी में कार्यरत हैं। उनकी मुलाकात ब्लूचिप कमर्शियल ब्रोकर्स कंपनी के सेल्स मैनेजर से हुई थी, जिसके कहने पर उन्होंने कंपनी में 1.54 करोड़ रुपये का निवेश किया। इसके बाद कंपनी बंद हो गई और निवेश की गई राशि वापस नहीं मिली। इस प्रकरण में अभिनेता सोनू सूद पर भी आरोप लगाए गए हैं।

    पूछताछ के लिए 244 सवालों की सूची तैयार

    पुलिस के अनुसार, सोनू सूद से पूछताछ के लिए एसआईटी ने 244 सवालों की सूची तैयार की है, जिनमें से कई के जवाब ई-मेल के माध्यम से संभव नहीं हैं। इसलिए उन्हें एसआईटी के समक्ष उपस्थित होकर बयान देना अनिवार्य होगा। यदि वह उपस्थित नहीं होते हैं, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    एसीपी कोतवाली आशुतोष सिंह ने बताया कि सोनू सूद और रेसलर द ग्रेट खली को नोटिस भेजे गए थे। सोनू सूद ने अपने वकील के माध्यम से जवाब भेजा है, जबकि खली की ओर से अब तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

    ब्लूचिप ब्रोकर कंपनी के सेल्स प्रमोटर पर भी शिकंजा कसा

    इधर, पुलिस ने ब्लूचिप ब्रोकर कंपनी के सेल्स प्रमोटर शाश्वत सिंह के खिलाफ भी शिकंजा कस दिया है। जौनपुर निवासी उसके भाई सौरभ ने आरोप लगाया है कि रवींद्रनाथ सोनी ने उसके भाई को झांसे में लेकर बैंक से 3.5 करोड़ रुपये का लोन करवा दिया और पूरी रकम ठग ली।

    लोन की किस्तें न चुका पाने के कारण वह डिफॉल्टर हो गया और दुबई में ही फंस गया है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि जांच में शाश्वत सिंह आरोपी पाया गया है। उसके पास रवींद्रनाथ सोनी से जुड़े कई अहम जानकारियाँ हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

    सोनू सूद का ई-मेल के जरिए दिया गया जवाब

    डीसीपी ने बताया कि सोनू सूद को भेजे गए नोटिस का जवाब मंगलवार को उनके अधिवक्ताओं रोहिताश्व चक्रवर्ती और शिवशंकर पांडेय द्वारा ई-मेल से भेजा गया। इसमें कहा गया है कि सोनू सूद एक अभिनेता हैं और वे समय-समय पर विभिन्न कंपनियों और आयोजनों में सेलिब्रिटी के रूप में शामिल होते हैं, लेकिन उनका रवींद्रनाथ सोनी या उसकी ब्लूचिप कंपनियों से कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रहा है। वे न तो कंपनी के सदस्य, न साझेदार और न ही ब्रांड एंबेसडर रहे हैं।

    दुबई में बतौर सेलिब्रिटी कार्यक्रमों में शामिल हुए थे

    ई-मेल में यह भी बताया गया कि वर्ष 2022 में दुबई स्थित प्रोफेशनल कोऑर्डिनेटर फ्लेमिंग के माध्यम से ब्लूचिप ग्रुप ने उनसे संपर्क किया था। इसके तहत सोनू सूद दो अप्रैल 2022 और 11 जून 2022 को दुबई में बतौर सेलिब्रिटी कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। उन्होंने पुलिस जांच में पूर्ण सहयोग देने की बात भी कही है।

