    UP Politics: सपा विधायक हसन रूमी के BJP में जाने के कयास, पार्टी चुनाव चिह्न के सामने दी स्पीच

    कानपुर में सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी का भाजपा के चुनाव निशान के सामने भाषण वायरल होने से राजनीतिक हलचल मच गई। भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगीं, लेकिन विधायक ने सफाई दी कि यह सरकारी कार्यक्रम था जिसे भाजपा ने हाइजैक कर लिया और उन्होंने आपत्ति जताई है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 12:56:53 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 12:56:53 PM (IST)
    सपा विधायक का भाजपा के मंच से भाषण देने का वीडियो वायरल। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. सपा विधायक रूमी का भाजपा निशान के सामने भाषण वायरल।
    2. वीडियो से भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हुईं।
    3. विधायक बोले, कार्यक्रम सरकारी था, भाजपा ने हाइजैक किया।

    एजेंसी, कानपुर। समाजवादी पार्टी के कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी के भाजपा में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल, उनका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह भाजपा के चुनाव निशान कमल के सामने भाषण देते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई है।

    हालांकि हसन रूमी ने विवाद बढ़ता देख सफाई देने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह एक सरकारी कार्यक्रम था, जिसमें शामिल हुआ। मुझे नहीं पता था कि पोडियम पर भाजपा का निशान चिन्ह लगा हुआ है।

    लालबंगला क्षेत्र के केडीए चौहाहे पर शनिवार शाम को सीएम ग्रिड योजना के तहत बनाई गईं सड़क का शिलान्यास कार्यक्रम था। इसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीन महाना, महापौर प्रमिला पांडेय भी शामिल हुए थे। इस दौरान हसन रूमी के भाषण का वीडियो वायरल हो गया। यह कहा जाने लगा कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं।

    सतीन महाना से की शिकायत

    इन खबरों को अफवाह बताते हुए उन्होंने कहा कि वह सरकारी आयोजन में शामिल हुए थे। भाजपा वालों ने कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया था। यहां भाजपा का चुनाव निशान लगा था। इसकी शिकायत अधिकारियों व विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से की है।

    सपा विधायक ने दी सफाई

    सपा विधायक रूमी ने कहना कि सपा काफी समय से क्षेत्र की सड़कों को लेकर आवाज उठा रही थी। यह कार्यक्रम सड़क के शिलान्यास का था। यह पूरी तरह सरकारी कार्यक्रम था। क्षेत्र का विधायक होने नाते मेरी जिम्मेदारी इसमें शामिल होने की थी। सरकारी आमंत्रण मिला था। इसलिए वहां गया था। सड़क को बनवाने को लेकर हमने काफी मेहनत की है। क्षेत्र को पता चलना चाहिए कि विकास कार्य में सपा का सहयोग है।

