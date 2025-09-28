UP Politics: सपा विधायक हसन रूमी के BJP में जाने के कयास, पार्टी चुनाव चिह्न के सामने दी स्पीच

एजेंसी, कानपुर। समाजवादी पार्टी के कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी के भाजपा में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल, उनका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह भाजपा के चुनाव निशान कमल के सामने भाषण देते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई है।

हालांकि हसन रूमी ने विवाद बढ़ता देख सफाई देने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह एक सरकारी कार्यक्रम था, जिसमें शामिल हुआ। मुझे नहीं पता था कि पोडियम पर भाजपा का निशान चिन्ह लगा हुआ है। लालबंगला क्षेत्र के केडीए चौहाहे पर शनिवार शाम को सीएम ग्रिड योजना के तहत बनाई गईं सड़क का शिलान्यास कार्यक्रम था। इसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीन महाना, महापौर प्रमिला पांडेय भी शामिल हुए थे। इस दौरान हसन रूमी के भाषण का वीडियो वायरल हो गया। यह कहा जाने लगा कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं।