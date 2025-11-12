मेरी खबरें
    UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। कानपुर जिले में मंगलवार की रात सर्दी का असर तेजी से बढ़ने लगा है। यहां का न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री कम है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 09:14:23 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 09:14:23 AM (IST)
    UP Weather Update: कानपुर समेत इन जिलों में ठंड का टॉर्चर शुरू, IMD ने जारी किया अलर्ट
    कानपुर समेत इन जिलों में ठंड का टॉर्चर शुरू।

    HighLights

    1. कानपुर समेत इन जिलों में ठंड का टॉर्चर शुरू।
    2. गोरखपुर और आसपास के जिलों में हल्की धुंध।
    3. आगरा में दिन चढ़ने के साथ निकलेगी धूप।

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। कानपुर में मंगलवार की रात सीजन की सबसे ठंडी रही, जहां न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.8 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी बुधवार को आसमान साफ रहेगा, लेकिन सुबह और शाम के समय हल्की धुंध और ठंडी हवाएं चल सकती हैं।

    कानपुर में सर्दी का असर तेज

    कानपुर में मंगलवार की रात सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय ने बताया कि आने वाले एक सप्ताह तक तापमान में क्रमिक गिरावट जारी रहेगी। न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री नीचे रह सकता है। सुबह और शाम के समय ठंड अधिक महसूस होगी, जबकि दिन में धूप निकलने से कुछ राहत मिलेगी।


    गोरखपुर और आसपास के जिलों में हल्की धुंध

    गोरखपुर में बुधवार सुबह हल्की धुंध छाई रह सकती है। दिन में मौसम साफ रहेगा और ठंड में इजाफा होगा। देवरिया और बस्ती में भी तापमान में गिरावट और मौसम के साफ रहने का अनुमान है।

    आगरा में दिन चढ़ने के साथ निकलेगी धूप

    आगरा में सुबह के समय धुंध छा सकती है, जबकि दोपहर तक धूप निकलने की संभावना है। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान में गिरावट की चेतावनी जारी की है।

    मंगलवार का तापमान रिकॉर्ड

    मंगलवार को कानपुर में अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम रहा। वहीं, चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पर अधिकतम तापमान 30.2 और न्यूनतम 14.8 डिग्री रहा। हवा की औसत गति तीन किलोमीटर प्रति घंटा रही, जिससे धुंध का प्रभाव बढ़ा।

    मौसम विभाग की सलाह

    मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। सुबह और रात के समय गर्म कपड़े पहनने और बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है।

