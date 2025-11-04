UP Weather Update: आज यूपी में बदलेगा मौसम, इन इलाकों में कोहरे का अलर्ट; IMD का लेटेस्ट अपडेट

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों को सुरक्षित रखें, क्योंकि हवा की दिशा और गति में बदलाव देखने को मिलेगा।

मौसम में बदलाव की शुरुआत

मौसम विभाग का अनुमान है कि चार नवंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर और बढ़ेगा। सोमवार से ही पश्चिमी हवाएं सक्रिय हो गई हैं, जिससे दिन में हल्की सर्दी महसूस की जा रही है।

आसमान साफ रहने के बावजूद हवा चलने से पंखे की जरूरत नहीं पड़ रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अब रात के तापमान में भी गिरावट आने लगेगी और सुबह-शाम सर्दी बढ़ने लगेगी।

कानपुर में ठंडी हवाओं का असर

मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय ने बताया कि कानपुर और आसपास के इलाकों में सुबह-शाम धुंध का असर रहेगा। सुबह करीब नौ बजे के बाद धुंध धीरे-धीरे छंटेगी। सोमवार को शहर में हवा की औसत गति 4.6 किमी प्रति घंटा रही, जो अगले 24 घंटों में बढ़कर 12 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।