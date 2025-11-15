युवक ने पार कर दी सभी हदें, अजगर को बीच सड़क चाकू से काट डाला, VIDEO वायरल

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने बीच सड़क पर बेजुबान अजगर को चाकू से काट दिया। इस वीडियो ने लोगों का दिल झकझोर दिया। यह वीडियो पनकी थानाक्षेत्र के पनका गांव का बताया जा रहा है।
लोगों के मुताबिक युवक अजगर को नदी से पकड़कर लाया था और बीच सड़क पर ही अजगर को दोनों पैरों से दबाकर चाकू से काटने लगा। वह अजगर को बीचोंबीच से चाकू से काटता दिखाई दे रहा है।
फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और अन्य लोगों में रोष दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने युवक की तलाश तेज कर दी है। पनकी इंस्पेक्टर मनोज भदौरिया ने बताया कि युवक की तलाश में पुलिस टीम को लगाया गया है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा।
बता दें कि अगर दुनिया के बड़े सांपों में से एक है। अजगर इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन वह आमतौर पर हमला नहीं करते हैं। वह अपने शिकार को जकड़कर उसकी जान लेते हैं।
इससे पहले सोमवार को चंदौली के जयमोंहनी रेंज के मरवटिया–सलैया ताल बंधी क्षेत्र में नर और मादा अजगर के दो शव मिलने से जंगल में सनसनी फैल गई। अचानक हुई इस घटना ने वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मामले की जानकारी मोबाइल पर मिलते ही रेंजर अमित श्रीवास्तव ने समय गवाएं बिना अपनी टीम गठित की। मौके पर पहुंचे स्टाफ ने दोनों अजगरों के शवों को कब्जे में लेकर सुरक्षित संरक्षण में लिया। रेंजर की इस त्वरित कार्यवाही से ग्रामीणों में यह साफ संदेश गया कि जंगल के अपराधियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा।