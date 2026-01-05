मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP के युवाओं को 'न्यू ईयर गिफ्ट', पुलिस भर्ती में आयु सीमा 3 साल बढ़ी, लाखों अभ्यर्थियों को मिला आवेदन का मौका

    UP Police Bharti: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। राज्य सरकार ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 06:00:48 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 06:00:48 PM (IST)
    UP के युवाओं को 'न्यू ईयर गिफ्ट', पुलिस भर्ती में आयु सीमा 3 साल बढ़ी, लाखों अभ्यर्थियों को मिला आवेदन का मौका
    UP के युवाओं को 'न्यू ईयर गिफ्ट'।

    HighLights

    1. यूपी के युवाओं का खाकी पहनने का सपना होगा पूरा
    2. 32,679 पुलिस पदों पर भर्ती में उम्र की बाधा खत्म
    3. सीएम योगी ने दी बड़ी राहत, जारी हुआ शासनादेश

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। राज्य सरकार ने प्रदेश में चल रही 32,679 पदों की विशाल पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की एकमुश्त छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

    बीते दिनों विधायकों और मंत्रियों द्वारा युवाओं की मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया था, जिस पर संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने तत्काल राहत देने का निर्देश दिया।

    सभी श्रेणियों के लिए 'वन टाइम' रियायत

    शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह छूट केवल इसी भर्ती (सीधी भर्ती-2025) के लिए मान्य होगी। इसका लाभ सामान्य वर्ग के साथ-साथ ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के उन अभ्यर्थियों को भी मिलेगा जो आयु सीमा अधिक होने के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे।


    इन पदों पर लागू होगा निर्णय

    • आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला)

    • आरक्षी पीएसी और सशस्त्र पुलिस (पुरुष)

    • विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ) और महिला बटालियन

    • जेल वार्डर और घुड़सवार पुलिस

    • कानूनी आधार और महत्वपूर्ण तिथियां

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा नियमावली-1992 के नियम-3 का उपयोग करते हुए यह शिथिलीकरण प्रदान किया गया है।

    • भर्ती विज्ञप्ति: 31 दिसंबर 2025 को जारी हुई थी।

    • शासनादेश की तिथि: 5 जनवरी 2026 को आधिकारिक मुहर लगी।

    • आवेदन स्थिति: भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया वर्तमान में जारी है, अतः नए पात्र अभ्यर्थी अब तुरंत आवेदन कर सकेंगे।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज

    युवाओं के हित में ठोस कदम

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह फैसला स्पष्ट करता है कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के समान और न्यायसंगत अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासनिक स्तर पर दिखाई गई इस संवेदनशीलता से उन अभ्यर्थियों को नया जीवनदान मिला है, जिनकी तैयारी पूरी थी लेकिन तकनीकी कारणों से वे आवेदन नहीं कर पा रहे थे।

    विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से प्रतिस्पर्धा और कड़ी होगी, लेकिन इससे अधिक योग्य और अनुभवी युवाओं को खाकी वर्दी पहनने का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.