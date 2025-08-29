मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    खुद को CBI अफसर बताकर भेजा फर्जी वारंट, लखनऊ में मर्चेंट नेवी अफसर और 100 साल के बुजुर्ग से 1.29 करोड़ की ठगी

    Lucknow Cyber Fraud: यूपी के लखनऊ में जालसाजों ने मर्चेंट नेवी के एक पूर्व अफसर व पिता को डिजिटल अरेस्ट कर सवा करोड़ ठग लिए गए। उन्होंने मनी लांड्रिंग के केस में जेल भेजने की धमकी देकर उनको व्हाट्सऐप पर फर्जी वारंट भी भेजा। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 02:25:31 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 02:25:31 PM (IST)
    खुद को CBI अफसर बताकर भेजा फर्जी वारंट, लखनऊ में मर्चेंट नेवी अफसर और 100 साल के बुजुर्ग से 1.29 करोड़ की ठगी
    लखनऊ में बाप-बेटे से ठगे 1.29 करोड़ (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. लखनऊ में बाप-बेटे से ठगे 1.29 करोड़
    2. फर्जी वारंट भेजकर खाते से ट्रांसफर कराए रुपये
    3. बुजुर्ग पिता डिजिटल अरेस्ट थे

    लखनऊ, ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुछ जालसाजों ने एक सौ साल के बुजुर्ग व्यक्ति को अपने जाल में फंसाया और इसके बाद उसके सेवानिवृत्त मर्चेंट नेवी अफसर को सात दिन डिजिटल अरेस्ट कर 1.29 करोड़ रुपये ठग लिए। इस मामले से हड़कंप मच गया है। इस दौरान दोनों को गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनके बैंक ऑफ इंडिया खाते की जानकारी ले ली। जालसाजों ने दोनों को डराने के लिए उन्हें एक जाली वारंट भी भेजा था। जब दोनों को ठगी का अहसास हुआ तो उन्होंने राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई।

    डराने के लिए भेजा जाली वारंट

    इसके अलावा उन्होंने सरोजनीनगर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है। सैनिक हाउसिंग सोसायटी के सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि उनके पिता की उम्र लगभग 100 साल है। उन्होंने बताया कि उनके पिता के पास आलोक सिंह नाम के व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को सीबीआई अफसर बताया और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए। इसके बाद उसने तुरंत ही अरेस्ट वारंट जारी होने की बात कहते हुए तुरंत ही वॉट्सऐप पर एक जाली वारंट भी भेजा, ताकि वह डर जाएं।

    एक ही बैंक में है बाप-बेटे का खाता

    बता दें कि बाप-बेटे का खाता बैंक ऑफ इंडिया सरोजनीनगर में है। सुरेंद्र पाल बताते हैं कि उन्हें अलग-थलग रहने और लगातार फोन पर रहने के लिए मजबूर किया गया ताकि वे घटना के बारे में किसी को कुछ न बता सकें। इसके बाद जालसाजों ने तीन बार में अलग-अलग तारीखों पर पीड़िता के खाते से कुल 1.29 करोड़ रुपये ट्रांसफर करा लिए।

    ठगी के बाद जालसाजों ने बंद कर लिए नंबर

    हैरानी वाली बात यह है कि इतने पैसे निकालने के बाद भी उनकी मांग कम नहीं हुई और वह आगे भी पैसे मांगने लगे। इसके बाद पीड़ितों ने रकम देने में असमर्थता दिखाई। ठगी के बाद जालसाजों ने अपने नंबर बंद कर लिए। इस मामले पर इंस्पेक्टर राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है और साइबर क्राइम टीम की मदद से जालसाजों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.