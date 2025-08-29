खुद को CBI अफसर बताकर भेजा फर्जी वारंट, लखनऊ में मर्चेंट नेवी अफसर और 100 साल के बुजुर्ग से 1.29 करोड़ की ठगी

लखनऊ, ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुछ जालसाजों ने एक सौ साल के बुजुर्ग व्यक्ति को अपने जाल में फंसाया और इसके बाद उसके सेवानिवृत्त मर्चेंट नेवी अफसर को सात दिन डिजिटल अरेस्ट कर 1.29 करोड़ रुपये ठग लिए। इस मामले से हड़कंप मच गया है। इस दौरान दोनों को गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनके बैंक ऑफ इंडिया खाते की जानकारी ले ली। जालसाजों ने दोनों को डराने के लिए उन्हें एक जाली वारंट भी भेजा था। जब दोनों को ठगी का अहसास हुआ तो उन्होंने राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई।

डराने के लिए भेजा जाली वारंट इसके अलावा उन्होंने सरोजनीनगर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है। सैनिक हाउसिंग सोसायटी के सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि उनके पिता की उम्र लगभग 100 साल है। उन्होंने बताया कि उनके पिता के पास आलोक सिंह नाम के व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को सीबीआई अफसर बताया और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए। इसके बाद उसने तुरंत ही अरेस्ट वारंट जारी होने की बात कहते हुए तुरंत ही वॉट्सऐप पर एक जाली वारंट भी भेजा, ताकि वह डर जाएं।