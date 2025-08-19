मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    लखनऊ में घर के बाहर खेल रहे बच्चों को कार सवार ने रौंदा... एक की पसलियां टूटीं, ICU में एडमिट

    UP News: लखनऊ के आशियाना में एक कार सवार ने घर के बाहर खेल रहे दो बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद कार मकान के गेट से भी टकरा गई।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 04:30:42 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 04:33:37 PM (IST)
    लखनऊ में घर के बाहर खेल रहे बच्चों को कार सवार ने रौंदा... एक की पसलियां टूटीं, ICU में एडमिट
    लखनऊ में घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर चढ़ाई कार।

    लखनऊ। लखनऊ के आशियाना सेक्टर-आई में एक दर्दनाक हादसा हुआ। घर के बाहर खेल रहे दो बच्चों को कार सवार ने टक्कर मार दी। इस दौरान एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे को हल्की चोटें आईं। टक्कर के बाद कार मकान के गेट से भी टकरा गई।

    हादसे के वक्त कार मोहल्ले के सीएल वर्मा का बेटा शिवांश चला रहा था। लेकिन हादसे के तुरंत बाद उसे बचाने के लिए वर्मा खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और पड़ोसियों को बताया कि बच्चे अचानक सामने आ गए थे।

    सीसीटीवी फुटेज से खुली सच्चाई

    पूरा मामला पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज सामने आने के बाद साफ हो गया कि हादसे के वक्त कार शिवांश ही चला रहा था। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में तहरीर दी। हालांकि आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में मामले को दबाने की कोशिश की और एक हफ्ते बाद मुकदमा दर्ज किया।

    पोता ICU में भर्ती, हड्डियां टूटीं

    पीड़ित हरिद्वार पांडे ने बताया कि 10 अगस्त को उनका पोता शौविक पांडे घर के बाहर खेल रहा था, तभी कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद पोते को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाया गया। वह तीन दिन तक आईसीयू में भर्ती रहा। डॉक्टरों के मुताबिक शौविक की कॉलर बोन और पसलियां टूट गई हैं।

    धमकाने के आरोप

    पांडे परिवार का आरोप है कि हादसे के बाद न तो सीएल वर्मा ने अस्पताल आना जरूरी समझा और न ही बच्चे की हालत पूछी। बल्कि बाद में उन्होंने समझौते के लिए घर बुलाकर धमकाने की कोशिश की।

    पुलिस पर लापरवाही का आरोप

    परिवार ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने मामला दबाने की कोशिश की और कई दिनों तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। वहीं आशियाना इंस्पेक्टर ने इस आरोप को खारिज किया और कहा कि तहरीर मिलने के बाद ही कार्रवाई की गई।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.