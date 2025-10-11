मेरी खबरें
    सपा अध्यक्ष Akhilesh Yadav का फेसबुक अकाउंट बहाल, बोले- हम जमीन पर ही काम करेंगे

    Akhilesh Yadav FB Account: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट कई घंटों बाद बहाल कर दिया गया है। अकाउंट बहाल की खबर से उनके फैन्स में खुशी की लहर है। इस पूरे मामले पर अब अखिलेश यादव ने अपना रिएक्शन भी दिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 02:24:19 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 02:24:19 PM (IST)
    1. अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट बहाल
    2. अकाउंट शुक्रवार को किया गया था सस्पेंड
    3. अकाउंट एक्टिव होने से सपा कार्यकर्ताओं में खुशी

    लखनऊ, डिजिटल डेस्क। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट शुक्रवार देर शाम ब्लॉक कर दिया गया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था। लेकिन अब उनका अकाउंट बहाल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उनके अकाउंट को ब्लॉक करने की वजह फेसबुक पर ‘हिंसक और अश्लील पोस्ट’ थीं। अकाउंट बहाल की खबर से उनके फैन्स में खुशी की लहर है।

    सपा नेताओं ने बताई राजनीतिक साजिश

    बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता शुक्रवार से ही बेहद एक्टिव हो गए थे और इन लोगों ने इस घटना को राजनीतिक साजिश करार दिया था। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला और भाजपा की साजिश भी बताया था। अकाउंट बहाल होने के बाद अखिलेश ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए फोटो के साथ पोस्ट डाली। इसमें लिखा है, 'सम्पूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे-कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है- लोकनायक जयप्रकाश नारायण।'


    मामले पर अखिलेश यादव का रिएक्शन

    मेटा द्वारा फेसबुक अकाउंट सस्पेंड किए जाने पर अब अखिलेश यादव ने अपना रिएक्शन भी दिया है। उन्होंने कहा कि 'मुझे पता चला कि मेरा अकाउंट सस्पेंड किया गया है, क्योंकि कुछ आपत्तियां थीं। मुझे बताया गया कि आपत्ति 'वयस्क यौन शोषण और हिंसा' को लेकर थी। जब मुझे पूरी रिपोर्ट मिली, तो उसमें बलिया की एक महिला के बारे में पोस्ट थे। एक पत्रकार की हत्या के बारे में पोस्ट थे। इसमें गलत क्या था? हम समझ गए हैं कि जितना हम जमीन पर काम करेंगे, हमारी लड़ाई उतनी ही सफल होगी। इसलिए हम जमीन पर ही काम करेंगे।'

