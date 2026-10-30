यूपी में तीसरी बार BJP सरकार बनाओ UCC लागू कर देंगे: अमित शाह

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। संगठनात्मक स्तर पर कवायद तेज करते हुए पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने यूपी में मिशन 2027 पर फोकस बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे और उत्तर प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति की बैठक का शुभारंभ किया।

कार्यसमिति बैठक में दिखी दिग्गजों की मौजूदगी लखनऊ में आयोजित कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। बैठक में 2027 चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया।

यूपी में 30 साल तक भाजपा सरकार रहेगी बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 30 वर्ष तक भाजपा की सरकार रहेगी। राहुल गांधी अगले 30 साल चुनाव नहीं जीतेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अंगद का पांव है, जिसे कोई हिला नहीं सकता। तीसरी बार सरकार बनाओ, यूसीसी लागू करेंगे अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बना दो, लागू करेंगे यूसीसी। कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है। आप उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएं और हम यहां यूसीसी लागू करेंगे।