    Antiviral Virus: बच्चों में तेजी से फैल रहा एंटोवायरस, HFMD के इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

    बच्चों में एंटोवायरल संक्रमण के कारण हाथ, पैर और मुंह की बीमारी (HFMD) तेजी से फैल रही है। इस बीमारी में गाल, मसूड़े और जीभ पर छाले बनते हैं, जिससे असहनीय दर्द होता है। साथ ही हाथ और पैरों पर लाल दाने और घाव दिखाई देते हैं।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 07:35:44 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 07:36:30 AM (IST)
    1. बच्चों में एंटोवायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा
    2. इस बीमारी में गाल, मसूड़े और जीभ पर छाले बनते हैं
    3. इसके अलावा इसमें काफी दर्द होता है तो बच्चे सह नहीं पाते

    एजेंसी, आगरा। बच्चों में एंटोवायरल संक्रमण के कारण हाथ, पैर और मुंह की बीमारी (HFMD) तेजी से फैल रही है। इस बीमारी में गाल, मसूड़े और जीभ पर छाले बनते हैं, जिससे असहनीय दर्द होता है। साथ ही हाथ और पैरों पर लाल दाने और घाव दिखाई देते हैं। बीमारी ठीक होने में 8 से 10 दिन का समय लग सकता है।

    एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. नीरज यादव के अनुसार पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में HFMD का खतरा ज्यादा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स (IAP), आगरा के उपाध्यक्ष डॉ. अरुण जैन ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में इस बीमारी के मामले बढ़े हैं।

    लक्षण

    • तेज बुखार और गले में दर्द

    • मुंह, जीभ, गाल और मसूड़ों में दर्दनाक छाले

    • हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों पर लाल दाने या छाले

    • सिरदर्द, थकावट, भूख न लगना, चिड़चिड़ापन

    • शिशुओं में बार-बार लार गिरना

    • पेट दर्द और उल्टी

    संपर्क और फैलाव

    बीमारी संक्रमित बच्चे के खांसने, छींकने, बोलने या थूक के माध्यम से फैल सकती है। संक्रमित मल के संपर्क (डायपर बदलते समय) और स्कूल/डे-केयर में बच्चों के बीच तेजी से फैलती है।

    सावधानियां

    • बच्चों के हाथ बार-बार साबुन से धोएं और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें।

    • संक्रमित व्यक्ति और उनके सामान से दूरी बनाए रखें।

    • जब तक बच्चे पूरी तरह ठीक न हों, उन्हें स्कूल न भेजें।

