Antiviral Virus: बच्चों में तेजी से फैल रहा एंटोवायरस, HFMD के इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

एजेंसी, आगरा। बच्चों में एंटोवायरल संक्रमण के कारण हाथ, पैर और मुंह की बीमारी (HFMD) तेजी से फैल रही है। इस बीमारी में गाल, मसूड़े और जीभ पर छाले बनते हैं, जिससे असहनीय दर्द होता है। साथ ही हाथ और पैरों पर लाल दाने और घाव दिखाई देते हैं। बीमारी ठीक होने में 8 से 10 दिन का समय लग सकता है।

एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. नीरज यादव के अनुसार पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में HFMD का खतरा ज्यादा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स (IAP), आगरा के उपाध्यक्ष डॉ. अरुण जैन ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में इस बीमारी के मामले बढ़े हैं।