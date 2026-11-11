विश्व के बड़े आयोजनों के लिए मिसाल बना अयोध्या दीपोत्सव 2026

डिजिटल डेस्क, अयोध्या/लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित दीपोत्सव-2026 ने एक बार फिर अयोध्या को वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर नई पहचान दिलाई है। 36 लाख दीपों की अलौकिक आभा, 2100 ड्रोन के भव्य शो, देश-विदेश से आए कलाकारों की रामलीलाओं और लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने इस आयोजन को अभूतपूर्व बना दिया।

दीपोत्सव की विशेषता केवल भव्यता और जनभागीदारी तक सीमित नहीं रही। इतने बड़े आयोजन के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और व्यवस्थाओं का जिस तरह समन्वय देखने को मिला, उसने अयोध्या को विश्व के बड़े आयोजनों के लिए एक आदर्श उदाहरण के रूप में स्थापित किया।

करीब 15 लाख पर्यटक रामनगरी पहुंचे दीपोत्सव के दौरान सात दिनों में करीब 15 लाख पर्यटक रामनगरी पहुंचे। देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही विदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। सरयू तट पर दीपों की जगमगाहट और आसमान में ड्रोन शो के अद्भुत नजारे ने लोगों को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा की भव्यता से परिचित कराया। आयोजन के बाद भी अयोध्या में श्रद्धालुओं का आगमन अभी जारी है। स्वच्छता में भी कायम की वैश्विक आयोजन की मिसाल दीपोत्सव की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में स्वच्छता व्यवस्था रही। लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी, 36 लाख दीपों के प्रज्ज्वलन और देर रात तक घाटों पर लाखों लोगों के बावजूद अगली सुबह सभी घाट स्वच्छ और सुंदर दिखाई दिए। कहीं गंदगी या अव्यवस्था नजर नहीं आई। यह सफाई कर्मियों की प्रतिबद्धता, नगर निगम की सक्रियता और प्रशासनिक समन्वय का परिणाम रहा।

दीपोत्सव के बाद सफाई कर्मियों ने जिस तत्परता से घाटों और आसपास के क्षेत्रों की सफाई की, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। इतने विशाल आयोजन में स्वच्छता बनाए रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं के उत्साह के बीच सफाई व्यवस्था का सुचारु बने रहना आयोजन की प्रबंधन क्षमता को दर्शाता है। अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि सड़कों पर युवाओं के समूह हनुमानगढ़ी और श्रीराम जन्मभूमि में दर्शन के लिए उमड़ते दिखाई दिए। इसके बावजूद शहर में सभी व्यवस्थाएं बनी रहीं। घाटों से लेकर प्रमुख मार्गों तक स्वच्छता और व्यवस्थाओं का संतुलन बना रहा। दीपोत्सव के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का क्रम जारी है। दस वर्षों में परंपराओं को मिला वैश्विक विस्तार दीपोत्सव की दस वर्षों की यात्रा ने अयोध्या की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को नया विस्तार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह आयोजन भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना के वैश्विक उत्सव के रूप में विकसित हुआ है। इस वर्ष विदेशी रामलीलाओं के साथ अयोध्या की 151 वर्ष पुरानी रामलीला विरासत को भी मंच मिला। दक्षिण अफ्रीका से लेकर लाओस और श्रीलंका तक की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने रामकथा की वैश्विक स्वीकार्यता को रेखांकित किया। अर्जेंटीना, रूस और अमेरिका से आए लोगों की सहभागिता ने यह संदेश दिया कि भगवान श्रीराम का आदर्श और रामायण की सांस्कृतिक चेतना भौगोलिक सीमाओं से परे लोगों को जोड़ती है।