लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दो लोगों की मौत, कई घायल; रेस्क्यू अभियान जारी

लखनऊ, ब्यूरो। लखनऊ के गुडंबा के बेहटा इलाके में रविवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से दो लोगों से मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए हैं। इस दुर्घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई।
हादसे के बाद दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने में जुटी हैं। पुलिस की कई टीम मौके पर हैं। इसके अलावा उच्चाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं।
शुरुआती सूचना के मुताबिक, विस्फोट में फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे आलम, आलम की पत्नी और उनके दो बेटे काम कर रहे थे।
घायलों के बारे में इस समय पुलिस जानकारी जुटा रही है। यह भी बात निकलकर सामने आई है कि फैक्ट्री में विस्फोट होने से छत भी ढह गई है। इसके अलावा अंदर मलबे में कई लोग फंसे हैं। उन्हें निकालने के प्रयास जारी हैं।
यह विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास काफी मलबा जमा हो गया। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई लोग इस समय मलबे में दबे हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है।
फिलहाल इलाके को पूरी तरह घेर लिया गया है, ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। इस हादसे ने पटाखों की अवैध फैक्ट्री और बारूद रखने की असुरक्षित स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस समय पूरे मामले की जांच चल रही है।