लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दो लोगों की मौत, कई घायल; रेस्क्यू अभियान जारी

लखनऊ, ब्यूरो। लखनऊ के गुडंबा के बेहटा इलाके में रविवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से दो लोगों से मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए हैं। इस दुर्घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई।

इलाके में मची अफरा-तफरी हादसे के बाद दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने में जुटी हैं। पुलिस की कई टीम मौके पर हैं। इसके अलावा उच्चाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। पुलिस जुटा रही घायलों की जानकारी शुरुआती सूचना के मुताबिक, विस्फोट में फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे आलम, आलम की पत्नी और उनके दो बेटे काम कर रहे थे। घायलों के बारे में इस समय पुलिस जानकारी जुटा रही है। यह भी बात निकलकर सामने आई है कि फैक्ट्री में विस्फोट होने से छत भी ढह गई है। इसके अलावा अंदर मलबे में कई लोग फंसे हैं। उन्हें निकालने के प्रयास जारी हैं।