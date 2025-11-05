मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 05:45:06 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 05:45:05 PM (IST)
    आगरा के बीएसएफ जवान ने रचा इतिहास, बुलेट पर बिना हैंडल पकड़े तय की 58.6 किमी की दूरी
    आगरा के बीएसएफ जवान ने रचा इतिहास

    डिजिटल डेस्क। आगरा के जांबाज बीएसएफ जवान रनवीर सिंह फौजदार ने अपने अद्भुत कौशल से दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने बुलेट बाइक पर बिना हाथों के 58.6 किलोमीटर की दूरी तय कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उनके इस करतब ने न सिर्फ बीएसएफ को गौरवान्वित किया, बल्कि आगरा का नाम भी रोशन किया है। रनवीर सिंह फौजदार ने यह कारनामा राष्ट्रीय एकता सप्ताह के दौरान किया।

    बता दें कि राष्ट्रीय एकता सप्ताह 31 अक्टूबर से आरंभ किया है, जो 7 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत देशभर के जवान अपने साहस और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। आगरा में ग्वालियर रोड पर इटौरा में ओम गार्डन कॉलोनी के रहने वाले रनवीर सिंह फौजदार रनवीर सिंह फौजदार टेकनपुर ग्वालियर में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। उन्होंने एक अन्य जवान के साथ बुलेट बाइक के साइड फुटरेस्ट पर खड़े होकर बिना हैंडल पकड़े 58.6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 8 मिनट 13 सेकंड में पूरी की।


    उपलब्धि पर आगरा वासियों में खुशी की लहर

    उनकी इस उपलब्धि पर पूरी यूनिट में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके परिवार और आगरा वासियों को भी उनकी इस उपलब्धि पर गर्व है। रनवीर सिंह मूल रूप से कोटली बगीची, आगरा के रहने वाले हैं और उनके पिता का नाम प्यारेलाल है। 6 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु के ताल पर बीएसएफ के राइडर्स अपने रोमांचक स्टंट्स का प्रदर्शन करेंगे।

    70 सदस्यों का दल ग्वालियर से आगरा पहुंचेगा

    रॉयल एनफील्ड डीलर आगरा रॉयल्स के निदेशक मनोज जादौन ने बताया कि लगभग 70 सदस्यों का दल ग्वालियर से आगरा पहुंचेगा। यहां बीएसएफ अधिकारी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी उनकी जांबाजी का प्रत्यक्ष प्रदर्शन देखेंगे। इसके बाद यह दल आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की ओर रवाना होगा, जहां और भी नए कीर्तिमान बनाए जाएंगे। यह कारनामा न केवल बीएसएफ की वीरता का प्रतीक है, बल्कि देश की एकता और साहस का जीवंत उदाहरण भी है।

