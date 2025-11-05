आगरा के बीएसएफ जवान ने रचा इतिहास, बुलेट पर बिना हैंडल पकड़े तय की 58.6 किमी की दूरी

डिजिटल डेस्क। आगरा के जांबाज बीएसएफ जवान रनवीर सिंह फौजदार ने अपने अद्भुत कौशल से दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने बुलेट बाइक पर बिना हाथों के 58.6 किलोमीटर की दूरी तय कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उनके इस करतब ने न सिर्फ बीएसएफ को गौरवान्वित किया, बल्कि आगरा का नाम भी रोशन किया है। रनवीर सिंह फौजदार ने यह कारनामा राष्ट्रीय एकता सप्ताह के दौरान किया।

बता दें कि राष्ट्रीय एकता सप्ताह 31 अक्टूबर से आरंभ किया है, जो 7 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत देशभर के जवान अपने साहस और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। आगरा में ग्वालियर रोड पर इटौरा में ओम गार्डन कॉलोनी के रहने वाले रनवीर सिंह फौजदार रनवीर सिंह फौजदार टेकनपुर ग्वालियर में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। उन्होंने एक अन्य जवान के साथ बुलेट बाइक के साइड फुटरेस्ट पर खड़े होकर बिना हैंडल पकड़े 58.6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 8 मिनट 13 सेकंड में पूरी की।