    BSP Chief Mayawati: लखनऊ की रैली से हाथी को मिली संजीवनी, मायावती का सपा पर तंज, बोलीं- PDA की निकली हवा

    BSP Meeting in Lucknow: बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में पार्टी बैठक कर 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने रैली की सफलता को बसपा के लिए संजीवनी बताया और पंचायत चुनाव पर फोकस करने की बात कही। मायावती ने सपा पर पीडीए मुद्दे को लेकर जमकर हमला बोला।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 04:09:22 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 04:09:22 PM (IST)
    BSP Chief Mayawati: लखनऊ की रैली से हाथी को मिली संजीवनी, मायावती का सपा पर तंज, बोलीं- PDA की निकली हवा
    मायावती ने शुरू की 2027 विधानसभा की तैयारी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. रैली की सफलता से बसपा में नई ऊर्जा आई
    2. पंचायत चुनाव जीतने की रणनीति तैयार की गई
    3. मायावती ने सपा पर पीडीए मुद्दे पर साधा निशाना

    एजेंसी, लखनऊ। BSP Meeting in Lucknow: नौ अक्टूबर को कांशीराम के 19वें परिनिर्वाण पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में भव्य रैली का आयोजन किया था। उस रैली की सफलता ने बसपा के सुस्त पड़े चुनाव चिह्न हाथी को एक संजीवनी दी है। मायवती बेहद खुश हैं।

    उन्होंने गुरुवार को बसपा कार्यालय में बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जुट जाने को कहा। उन्होंने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि इस रैली ने पीडीए की हवा निकाल दी है।


    मायावती ने कहा कि 2027 का चुनाव बसपा जीतेगी। हमने विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। बसपा गरीब जनता के लिए जनकल्याणकारी काम करती है। हम एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी हैं, जो सर्वजन हिताय के लिए सामाजिक जीवन में हैं।

    पंचायत चुनाव की बनाई रणनीति

    मायावती ने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव पर पूरी तरह फोकस करने को कहा, जिसको जीतने के लिए रणनीति भी बनाई गई। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को हर स्तर पर जनता से संपर्क बनाने का मूल मंत्र दिया।

    सपा पर रहीं हमलावर

    • मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी दावा करती है कि वह कांशीराम जी का सम्मान करती है, लेकिन ये लोग सरकार में होने पर उनकी पुण्यतिथि तक नहीं मनाते हैं। उनके ऊपर रखी गईं योजनाओं के नाम तक बदल देते हैं।

    • उनके ऊपर रखे जिलों के नाम बदल दिए। स्कूल और कॉलेज के नाम बदल दिए। सत्ता में रहने पर सपा को पीडीए की याद नहीं आती है। सत्ता से बाहर होने पर इनको पीडीए की याद आती है।

