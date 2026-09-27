SIR पर हायतौबा मचा रहा विपक्ष, यूपी के CM योगी बोले- संस्थाओं को बदनाम करने के लिए मांगे माफी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कांग्रेस और उसके सहयोगी विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला। अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल राजनीतिक स्वार्थ के चलते देश की संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं।

एसआईआर को लेकर भ्रम फैला रहा विपक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) जैसे दल स्पेशल समरी रिवीजन (एसआईआर) को लेकर जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में एसआईआर की प्रक्रिया पहली बार नहीं हो रही है; इससे पहले वर्ष 1952, 1957, 1961, 1965-66 और 2003 में भी एसआईआर कराया जा चुका है।