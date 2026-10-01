अदम्य साहस व कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को सीएम योगी ने किया सम्मानित

गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर घोषित राष्ट्रपति वीरता पदक
1. देवदत्त सिंह - आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
2. राजन कुमार - आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
3. रितुल कुमार वर्मा - आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
4. निपुण अग्रवाल, आईपीएस - सेनानायक, नवमी वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद
5. स्वतंत्र कुमार सिंह - अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
6. मुन्ने सिंह - उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, मेरठ
7. नीरज कुमार पाल - आरक्षी, नागरिक पुलिस, कमिश्नरेट गाजियाबाद
8. अशोक कुमार मीणा, आईपीएस - पुलिस अधीक्षक, हरदोई
9. कुलदीप कुमार - पुलिस उपाधीक्षक, जनपद संभल
10. गीतेश कपिल - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, शाहजहांपुर
11. प्रवीण अहलावत - आरक्षी, नागरिक पुलिस, जनपद सहारनपुर
12. अमित - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
13. अंगद सिंह यादव - उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
14. डॉ. दीक्षा शर्मा - पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ
15. संदीप कुमार - आरक्षी, नागरिक पुलिस, कमिश्नरेट गाजियाबाद
16. रिपुदमन सिंह - निरीक्षक, नागरिक पुलिस
गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर घोषित मुख्यमंत्री वीरता पदक
1. धर्मेंद्र सिंह राठौर - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, बुलंदशहर
2. केशव शांडिल्य - उपनिरीक्षक, एसटीएफ
3. राहुल कुमार - मुख्य आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
4. अजय कुमार वर्मा - उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, जनपद मथुरा
5. घनश्याम यादव - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
6. अवनीश कुमार त्यागी - उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, जनपद मैनपुरी
7. अमित त्रिपाठी - आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
8. अमित - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
9. मनीष बिष्ट - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, कमिश्नरेट गाजियाबाद
10. रणधीर सिंह - मुख्य आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ