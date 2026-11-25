डिजिटल डेस्क, लखनऊ/मेरठ। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्रांति और वैश्विक निवेशकों के बढ़ते भरोसे की कड़ी में बुधवार को एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर में वैश्विक दिग्गज 'बॉल कॉर्पोरेशन' की नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का शिलान्यास किया। ₹2,900 करोड़ से अधिक के भारी-भरकम निवेश से स्थापित होने जा रही एल्युमिनियम बेवरेज कैन की इस विश्वस्तरीय इकाई के भूमिपूजन अवसर पर मुख्यमंत्री ने बॉल कॉर्पोरेशन की पूरी टीम का हृदय से आभार जताते हुए कहा कि यह प्लांट 'आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' और 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।

उन्होंने प्रदेश में आ रहे निवेश की निरंतरता का उल्लेख करते हुए कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले सीएनएच इंडस्ट्रियल के ₹1,200 करोड़ से अधिक के नए प्लांट का भूमिपूजन हुआ, दो दिन पूर्व ताइवान की क्रिएटिव सेंसर के साथ ₹1,100 करोड़ से अधिक के निवेश पर सार्थक संवाद हुआ और आज मेरठ में बॉल कॉर्पोरेशन का शिलान्यास हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश के प्रति बढ़ते वैश्विक विश्वास का जीवंत प्रमाण है।

मेरठ के औद्योगिक कायाकल्प पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के लिए एक 'एंकर यूनिट' के रूप में कार्य करेगी, जिससे हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही स्थानीय एमएसएमई, पैकेजिंग सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और रीसाइक्लिंग पार्टनर्स के लिए भी व्यापार के नए द्वार खुलेंगे। सीएम योगी ने कहा कि ओडीओपी स्पोर्ट्स गुड्स के लिए विश्व प्रसिद्ध मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हो रहा है और अब स्पोर्ट्स व पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ मेरठ एडवांस्ड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का भी प्रमुख केंद्र बन रहा है। बॉल कॉर्पोरेशन द्वारा मेरठ के चयन को अत्यंत दूरदर्शी निर्णय बताते हुए उन्होंने कहा कि नमो भारत रैपिड रेल, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली-एनसीआर व 25,000 हेक्टेयर के यीडा क्षेत्र, जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की निकटता तथा ईस्टर्न व वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की पहुंच मेरठ को तेज, निर्बाध और वर्ल्ड-क्लास मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए उद्योग, निवेश और लॉजिस्टिक्स के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है।

उन्होंने कहा कि आज भारत में सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस, एनर्जी ड्रिंक्स और रेडी-टू-ड्रिंक बेवरेज का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए मेरठ की यह लोकेशन बॉल कॉर्पोरेशन को अपने ग्राहकों और फिलिंग सुविधाओं के निकट रहकर पूरे भारत व वैश्विक बाजार में अपने बिजनेस को तेजी से विस्तार देने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। इसके साथ ही यीडा क्षेत्र में सिंगापुर, जापान और ताइवान सिटी के माध्यम से वैश्विक कंपनियों, उनकी आधुनिक तकनीक और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को प्रदेश में आमंत्रित किया जा रहा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक छलांग का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कभी 'बीमारू' कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश का बजट, जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय पर और महिला श्रम बल भागीदारी आज 2017 के सापेक्ष तीन गुना हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, जो ₹2 लाख करोड़ से अधिक के वार्षिक कैपेक्स के साथ देश का सर्वाधिक कैपेक्स वाला राज्य बना हुआ है और बॉटम फाइव से निकलकर देश की टॉप-3 इकोनॉमी में शामिल हो चुका है। औद्योगिक विकास के आंकड़े साझा करते हुए सीएम ने बताया कि आजादी के बाद लगभग 70 वर्षों (2017 तक) में उत्तर प्रदेश में कुल 14,000 फैक्ट्रियां ही लग पाई थीं, यानी एक वर्ष में औसतन मात्र 200 फैक्ट्रियां। यदि 2017 से पहले वाली इसी धीमी रफ्तार से काम होता, तो इन साढ़े नौ वर्षों में मुश्किल से 1700-1800 नई फैक्ट्रियां ही जुड़ पातीं। लेकिन डबल इंजन सरकार ने मजबूत लॉ एंड ऑर्डर, सीमलेस कनेक्टिविटी, वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और इंडस्ट्री-रेडी वर्कफोर्स के दम पर साढ़े नौ वर्षों में प्रति वर्ष औसतन 2,200 से अधिक नई इकाइयां जोड़कर 21,000 से अधिक नई फैक्ट्रियां स्थापित कीं, जिससे आज प्रदेश 35,000 से अधिक फैक्ट्रियों के साथ देश का इंडस्ट्रियल पावरहाउस बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश की 55 प्रतिशत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और 60 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जबकि डाटा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सेमीकंडक्टर जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स प्रदेश की औद्योगिक शक्ति को नई ऊंचाई दे रहे हैं। उद्योगों की मांग के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए लाखों आईटीआई और डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स के साथ 2 लाख से अधिक स्टेम ग्रेजुएट्स को इंडस्ट्री-रेडी वर्कफोर्स के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीते साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश को ₹50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से ₹15 लाख करोड़ से अधिक धरातल पर उतर चुके हैं और आगामी इन्वेस्टर्स समिट में ₹7 लाख 50 हजार करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं।