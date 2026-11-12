जेवर में 1,219 करोड़ रुपये से लग रहा सीएनएच का ट्रैक्टर विनिर्माण संयंत्र, 1,200 लोगों को मिलेगा रोजगार

डिजिटल डेस्क, ग्रेटर नोएडा/लखनऊ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण के साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र उत्तर भारत के प्रमुख औद्योगिक निवेश केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। एयरपोर्ट के आसपास औद्योगिक क्लस्टरों के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के परिणामस्वरूप यहां बड़े औद्योगिक निवेश धरातल पर उतर रहे हैं। इसी क्रम में यीडा के सेक्टर-8 डी में सीएनएच द्वारा ट्रैक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण ने कंपनी को 100 एकड़ भूमि आवंटित की है।

परियोजना में 1,219 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित इस परियोजना में 1,219 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जबकि इसके माध्यम से करीब 1,200 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। गुरुवार को संयंत्र निर्माण के लिए भूमिपूजन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए।