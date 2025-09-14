रामपुर में महिला BLO के परिवार पर जानलेवा हमला, लाठी-डंडों से पीटा, बेटे की हालत नाजुक

एजेंसी, रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में मतदाता सूची से कुछ लोगों के नाम ना हटाने पर महिला बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) के परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। गांव धनपुर शाहदरा निवासी सीमा रानी गांव मिलककाजी की बीएलओ हैं।

आरोप है कि गांव निवासी सगे भाई अशोक और ऊदल सिंह उर्फ कलुआ ने बीएलओ सीमा रानी पर दबाव बनाया कि वे कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची से निरस्त कर दें। इस पर सीमा रानी ने नियमों का हवाला देकर ऐसा करने से साफ इनकार किया।

शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे

उनकी यह बाद अशोक और ऊदल को हजम नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने नाराज होकर देर रात उनके घर पहुंचकर गाली-गलौज की और परिवार पर हमला कर दिया। हमले में सीमा रानी के बेटे को गंभीर चोटें आईं। सीमा और उनके पति ने जब बीच-बचाव करने की कोशिश की तो दोनों ने उनको भी नहीं बख्शा और बुरी तरह पीटा। घटना के दौरान सीमा रानी और उनका परिवार चीखता और चिल्लाता रहा। बाद में शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गए।

बेटे की हालत नाजुक

इसके बाद ग्रामीणों की सहायता से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया, जहां बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसकी तबीयत जल्दी सही हो, इसके लिए डॉक्टरों ने रेफर करने की सिफारिश की है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।