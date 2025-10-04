भीमराव आंबेडकर को बना दिया 'डोनाल्ड ट्रंप', प्रयागराज में प्रतिमा से छेड़छाड़, VIDEO वायरल

प्रयागराज, डिजिटल डेस्क। प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई है, जहां कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश में उनकी प्रतिमा को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसा बना दिया।
यही नहीं, उनकी प्रतिमा पर जैकेट पहनाकर और बाल लगाकर छेड़छाड़ की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया है।
इंटरनेट पर इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हालांकि यह घटना काफी दिन पहले की बताई जा रही है। पुलिस को जैसे ही इस मामले की खबर लगी, वैसे ही वह तुरंत मौके पर पहुंची और डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को ठीक करवाया। इस मामले पर इंस्पेक्टर सिविल लाइंस रामाश्रय यादव का कहना है कि करीब ढाई महीने पहले का यह मामला है।
डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले पिछले सप्ताह औरंगाबाद के मोहल्ले में शुक्रवार तड़के शरारती तत्वों ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। इसको लेकर एक ग्रामीण ने पुलिस को जानकारी दी थी।
उन्होंने बताया था कि जब वो सुबह अपने खेतों पर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग आंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत गांव वालों को दी, जिसके बाद लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए प्रतिमा की मरम्मत करवाई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद लोग शांत हुए।