प्रयागराज-अयोध्या हाईवे पर ट्रेलर की कार से टक्कर, बचने के प्रयास में रोडवेज बस गड्ढे में गिरी, 14 घायल

डिजिटल डेस्क। प्रयागराज-अयोध्या हाईवे पर गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। गंगापार के सोरांव थाना क्षेत्र अंतर्गत अब्दालपुर खास गांव के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी।
इसी दौरान प्रयागराज से आंबेडकर नगर जा रही रोडवेज बस टक्कर से बचने की कोशिश में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी।
इस दुर्घटना में बस सवार यात्रियों, बस चालक और कार चालक समेत कुल 14 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया।
कैसे हुआ हादसा
प्रतापगढ़ की ओर से आ रहा ट्रेलर ट्रक तेज रफ्तार में था और बताया जा रहा है कि वह गलत दिशा में चल रहा था। ट्रेलर ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। इसी दौरान पीछे से आ रही रोडवेज बस के चालक ने टक्कर से बचने का प्रयास किया, लेकिन नियंत्रण खो बैठा और बस गड्ढे में जा गिरी।
चार एंबुलेंस से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से चार एंबुलेंस के जरिए सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सोरांव पहुंचाया गया। कार चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
तीन गंभीर घायलों को एसआरएन अस्पताल रेफर
सीएचसी सोरांव में प्राथमिक उपचार के बाद बस चालक समेत तीन गंभीर रूप से घायल लोगों को स्वरूप रानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल, प्रयागराज रेफर किया गया, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।
घायलों के नाम
हादसे में घायल लोगों में शामिल हैं-रिचा यादव (21) निवासी पहाड़पुर बस्ती, गिरजापति (33) निवासी आंबेडकर नगर, रुचि, रामसुमेरा, रिया, शालिनी श्रीवास्तव (सभी आंबेडकर नगर), सौम्या, जान्हवी, दिनेश (अकबरपुर), अंजुम निशा, सईद, आरिफ, गुरुकुन निशा और नियाजुल निशा निवासी प्रतापगढ़।