18 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए खुशखबरी... दिवाली से पहले मिलेगा 3% DA और बोनस का तोहफा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दीपावली के पर्व से पहले राज्य के करीब 18 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा आर्थिक लाभ देने की तैयारी में है। सरकार की ओर से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी, बोनस और आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में वृद्धि का तोहफा दिया जा सकता है। वित्त विभाग ने इस संबंध में प्रशासनिक प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं, जिससे त्योहारी सीजन में कर्मचारियों की खुशियां दोगुनी होना तय माना जा रहा है।

3% डीए और ₹7,000 तक बोनस मिलने के आसार प्रस्तावित योजना के तहत राज्य के अराजपत्रित (Non-gazetted) कर्मचारियों को 3,400 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक का तदर्थ बोनस दिया जा सकता है। इसके साथ ही, सरकारी सेवकों और पेंशनरों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (DR) देने की भी तैयारी है।