UP के इस जिले की पुलिस का तगड़ा रिस्पांस... शिकायत मिलते ही 3 मिनट 38 सेकंड में पहुंच रही मौके पर

हरदोई। यूपी 112 पर शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस कितनी तेजी से मौके पर पहुंचती है, इस मामले में हरदोई जिले की पुलिस ने प्रदेश स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। जिले में पुलिस का औसत रिस्पांस टाइम 3 मिनट 38 सेकंड दर्ज किया गया है।

एसपी नीरज कुमार जादौन के प्रयासों से पीआरवी 112 की कार्यप्रणाली में लगातार सुधार हुआ है। बीते छह महीनों से हरदोई पुलिस सूबे में लगातार तीसरे पायदान पर बनी हुई है। वहीं अगस्त माह की रैंकिंग में गाजियाबाद पुलिस पहले स्थान पर रही है।