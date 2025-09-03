UP के इस जिले की पुलिस का तगड़ा रिस्पांस... शिकायत मिलते ही 3 मिनट 38 सेकंड में पहुंच रही मौके पर

हरदोई। यूपी 112 पर शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस कितनी तेजी से मौके पर पहुंचती है, इस मामले में हरदोई जिले की पुलिस ने प्रदेश स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। जिले में पुलिस का औसत रिस्पांस टाइम 3 मिनट 38 सेकंड दर्ज किया गया है।
एसपी नीरज कुमार जादौन के प्रयासों से पीआरवी 112 की कार्यप्रणाली में लगातार सुधार हुआ है। बीते छह महीनों से हरदोई पुलिस सूबे में लगातार तीसरे पायदान पर बनी हुई है। वहीं अगस्त माह की रैंकिंग में गाजियाबाद पुलिस पहले स्थान पर रही है।
पुलिस अधीक्षक ने सभी टीमों को निर्देश दिए हैं कि 112 नंबर पर मिलने वाली सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की समस्या का समाधान किया जाए। यही कारण है कि हरदोई पुलिस ने मार्च से लेकर अगस्त तक हर महीने औसत समय 3 से 4 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को त्वरित मदद दी है।
तेज रिस्पांस टाइम से जिले में अपराध पीड़ितों को तात्कालिक राहत मिल रही है और आमजन का पुलिस पर भरोसा भी बढ़ा है।