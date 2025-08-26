मेरी खबरें
    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 06:30:37 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 06:58:16 AM (IST)
    Weather Update: यूपी में झमाझम बारिश, 41 जिलों में अलर्ट, लखनऊ समेत इन शहरों में रहेगा मौसम सुहाना
    एजेंसी,लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पिछले दो दिनों से राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। तराई और बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में भी सोमवार सुबह से हुई हल्की बारिश ने उमस भरे मौसम से राहत दी। तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।

    इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

    मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को 41 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें प्रयागराज, फतेहपुर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, हरदोई, कानपुर, उन्नाव, मेरठ, अलीगढ़, आगरा और बदायूं समेत कई जिले शामिल हैं। वहीं, सोमवार को बांदा में सबसे ज्यादा 114.2 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि फतेहपुर में 101.6 मिमी, चित्रकूट में 90 मिमी और लखनऊ में 72 मिमी वर्षा हुई।

    मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में नया वेदर सिस्टम विकसित हो रहा है, जिसका असर सितंबर के पहले सप्ताह से दिखेगा। एक से 10 सितंबर तक प्रदेशभर में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। फिलहाल, अगले 4-5 दिनों तक छिटपुट बरसात का सिलसिला जारी रहेगा।

