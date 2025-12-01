CBSE और UP Board परीक्षा को लेकर है कोई कंफ्यूजन? इस नंबर पर मिलेगा समाधान

एजेंसी, लखनऊ। CBSE और UP Board की वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां नज़दीक आ गई हैं। जहां CBSE बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं, वहीं UP बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से आयोजित होंगी। इन परीक्षाओं की तैयारियों के बीच छात्रों को अक्सर मानसिक तनाव या विषय-संबंधी समस्याएं आती हैं।

छात्रों की इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, मेरठ ने एक विशेष हेल्प डेस्क शुरू की है। यह हेल्प डेस्क आज, सोमवार (1 दिसंबर) से अपना कार्य शुरू कर रही है और 15 मार्च तक सक्रिय रहेगी।