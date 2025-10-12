Indian Railways News: रेल यात्रियों के लिए झटका, दीपावली-छठ से पहले कैंसिल हो गई कई स्पेशल ट्रेंनें, देखें पूरी लिस्ट

लखनऊ, डिजिटल डेस्क। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन पर इंजीनियरिंग कार्य के चलते 29 नवंबर से 4 जनवरी तक मेगा ब्लॉक लगाया जाएगा। इस अवधि में कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने छह स्पेशल ट्रेनों को रद्द करने और आठ ट्रेनों का रूट परिवर्तन करने की घोषणा की है।

ये स्पेशल ट्रेनें रहेंगी रद्द

05559 रक्सौल–उधना स्पेशल – 29 नवंबर से 3 जनवरी तक

05560 उधना–रक्सौल स्पेशल – 30 नवंबर से 4 जनवरी तक

09043 बांद्रा–बढ़नी स्पेशल – 30 नवंबर से 4 जनवरी तक

09044 बढ़नी–बांद्रा स्पेशल – 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक

07075 हैदराबाद–गोरखपुर स्पेशल – 28 नवंबर से 2 जनवरी तक

07076 गोरखपुर–हैदराबाद स्पेशल – 30 नवंबर से 4 जनवरी तक

कानपुर–इटावा होकर चलेंगी ये ट्रेनें

09466 दरभंगा–अहमदाबाद स्पेशल – 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक

09064 अहमदाबाद–दरभंगा स्पेशल – 28 नवंबर से 2 जनवरी तक

11123 ग्वालियर–बरौनी एक्सप्रेस – 25 नवंबर से 8 जनवरी तक

11124 बरौनी–ग्वालियर एक्सप्रेस – 24 नवंबर से 7 जनवरी तक

04137 ग्वालियर–बरौनी स्पेशल – 26 नवंबर से 7 जनवरी तक

04138 बरौनी–ग्वालियर स्पेशल – 24 नवंबर से 5 जनवरी तक

गोंविंदपुरी–भीमसेन–ओहान–सतना होकर चलेंगी ये ट्रेनें

06529 सर एम. विश्वेश्वरैय्या टर्मिनल बेंगलुरु–गोमतीनगर स्पेशल – 24 नवंबर से 5 जनवरी तक

06530 गोमतीनगर–सर एम विश्वेश्वरैय्या टर्मिनल बेंगलुरु स्पेशल – 28 नवंबर से 2 जनवरी तक।