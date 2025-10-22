Indian Railways News: दीपावली के बाद ट्रेन की मारामारी, प्रयागराज से दिल्ली-मुंबई रूट की 42 ट्रेनें फुल

एजेंसी, लखनऊ। दीपावली का पर्व समाप्त होते ही अब घर वापसी की बजाय कामकाज की ओर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरे राज्यों में नौकरी करने वाले मजदूर, कर्मचारी और छात्र बड़ी संख्या में ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं।

इस बढ़ती भीड़ के कारण प्रयागराज से दिल्ली और मुंबई रूट की अधिकांश ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। रेलवे के मुताबिक अब तक 42 ट्रेनें ‘रिग्रेट’ हो चुकी हैं। इनमें एक भी सीट खाली नहीं है। वेटिंग टिकट भी उपलब्ध नहीं है।

स्टेशन पर लंबी कतारें प्रयागराज जंक्शन और आसपास के स्टेशनों पर सुबह से शाम तक यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। टिकट काउंटर पर लंबी कतारें लगी हैं, लोग घंटों इंतजार के बाद भी निराश लौट रहे हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी मुश्किल हो गई है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर टिकट खुलते ही सेकंडों में बुक हो रहे हैं।

रेलवे सूत्रों के अनुसार, दीपावली के बाद हर साल यही स्थिति बनती है। इस बार भीड़ अक्टूबर महीने के अंत तक बनी रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि 26 अक्टूबर को सबसे ज्यादा भीड़ की संभावना है, क्योंकि रविवार और अगले दिन सोमवार से कामकाज शुरू होगा।