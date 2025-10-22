मेरी खबरें
    दीपावली के बाद प्रयागराज से दिल्ली और मुंबई जाने वाली 42 ट्रेनें पूरी तरह फुल हो चुकी हैं। स्टेशन पर लंबी कतारें लगी हैं और ऑनलाइन टिकट भी सेकंडों में बुक हो रहे हैं। रेलवे ने कुछ कोच जोड़े हैं, लेकिन भीड़ कम होने के आसार नवंबर तक नहीं हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 01:34:26 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 01:34:26 PM (IST)
    Indian Railways News: दीपावली के बाद ट्रेन की मारामारी, प्रयागराज से दिल्ली-मुंबई रूट की 42 ट्रेनें फुल
    कामकाज के लिए लौटते लोगों की भीड़। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. स्टेशन पर लंबी कतारें, ऑनलाइन टिकट भी सेकंडों में खत्म।
    2. 26 अक्टूबर को सबसे ज्यादा यात्रा की संभावना जताई।
    3. रेलवे ने अतिरिक्त कोच जोड़े, भीड़ नवंबर तक जारी।

    एजेंसी, लखनऊ। दीपावली का पर्व समाप्त होते ही अब घर वापसी की बजाय कामकाज की ओर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरे राज्यों में नौकरी करने वाले मजदूर, कर्मचारी और छात्र बड़ी संख्या में ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं।

    इस बढ़ती भीड़ के कारण प्रयागराज से दिल्ली और मुंबई रूट की अधिकांश ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। रेलवे के मुताबिक अब तक 42 ट्रेनें ‘रिग्रेट’ हो चुकी हैं। इनमें एक भी सीट खाली नहीं है। वेटिंग टिकट भी उपलब्ध नहीं है।


    स्टेशन पर लंबी कतारें

    • प्रयागराज जंक्शन और आसपास के स्टेशनों पर सुबह से शाम तक यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। टिकट काउंटर पर लंबी कतारें लगी हैं, लोग घंटों इंतजार के बाद भी निराश लौट रहे हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी मुश्किल हो गई है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर टिकट खुलते ही सेकंडों में बुक हो रहे हैं।

    • रेलवे सूत्रों के अनुसार, दीपावली के बाद हर साल यही स्थिति बनती है। इस बार भीड़ अक्टूबर महीने के अंत तक बनी रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि 26 अक्टूबर को सबसे ज्यादा भीड़ की संभावना है, क्योंकि रविवार और अगले दिन सोमवार से कामकाज शुरू होगा।

    प्रमुख ट्रेनें पूरी तरह ‘पैक’

    रिग्रेट ट्रेनों में हमसफर एक्सप्रेस, वंदे भारत, राजधानी, बाबाधाम, शिवगंगा, नंदन कानन, पूर्वा, महाबोधी, स्वतंत्रता सेनानी, सीमांचल, स्वर्णजयंती, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, ब्रह्मपुत्र मेल और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। इनमें स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी सभी कोच पूरी तरह भर चुके हैं।

