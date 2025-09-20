मेरी खबरें
    19 से 21 सितंबर के बीच लखनऊ के फन रिब्लिक मॉल में आयोजित किया जाएगा। इसकी टाइमिंग शाम 4 बजे से रखी गई है। कुल तीन दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हर अलग-अलग दिन अलग-अलग गेस्ट आएंगे। आपको हम एक-एक करके पूरे प्रोग्राम का विवरण और आने वाले गेस्ट के बारे में जानकारी देते हैं।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 05:31:15 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 05:33:39 PM (IST)
    जागरण फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी जॉली एलएलबी 3 (फोटो-इंस्टाग्राम)

    HighLights

    1. 4 बजे शुभारंभ होगा। कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।
    2. पहले ही दिन फिल्म जॉली एलएलबी 3 दिखाई जाएगी।
    3. अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी, अरशद वारसी लीड रोल में हैं।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। जागरण फिल्म फेस्टिवल नवाबों के शहर लखनऊ में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। विश्व सिनेमा, दमदार कहानियों और अविस्मरणीय स्क्रीनिंग के तीन दिनों का अनुभव लिए इस यात्रा का अगला पड़ाव लखनऊ है। ये पूरा कार्यक्रम तीन दिन यानी 19 से 21 सितंबर के बीच लखनऊ के फन रिब्लिक मॉल में आयोजित किया जाएगा।

    इसकी टाइमिंग शाम 4 बजे से रखी गई है। कुल तीन दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हर अलग-अलग दिन अलग-अलग गेस्ट आएंगे। आपको हम एक-एक करके पूरे प्रोग्राम का विवरण और आने वाले गेस्ट के बारे में जानकारी देते हैं।

    भुवन अरोड़ा के साथ होगी शुरुआत

    19 सितंबर को 3 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस दौरान जी5 की ओरिजनल सीरीज जानवर के लीड एक्टर भुवन अरोड़ा और इसके निर्देशक सचिंद्र वत्स का स्पेशल सेशन होगा जो फिल्म को लेकर बातचीत करेंगे। 4 बजे इसका शुभारंभ होगा और कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।

    पहले दिन फिल्म जॉली एलएलबी 3 दिखाई जाएगी। इसके निर्देशक सुभाष कपूर हैं और अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी और अरशद वारसी ने लीड रोल निभाया है।

    क्या है इसकी कहानी?

    इस धमाकेदार कोर्टरूम कॉमेडी में चतुर जॉली मिश्रा और जुगाड़ू जॉली त्यागी खुद को जज त्रिपाठी की अदालत में वापस पाते हैं। कहानी की शुरुआत तीखी नोकझोंक, बेतुके कानूनी दांव-पेंच और दिल को छू लेने वाले पलों का एक रोमांचक सफर शुरू होता है, जहां ये वकील एक-दूसरे को मात देने, बाजी मारने और बातों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। हंसी-मज़ाक, नाटकीय मोड़ से भरी ये कहानी आपको एक मनोरंजक अनुभव प्रदान करेगी।

    8.00 बजे: वर्ड प्रीमियर: पापाज फिल्म

    क्या है इसकी कहानी?

    एक पारिवारिक व्यवसाय ध्वस्त हो जाता है और दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन परिवार का मुखिया इस वास्तविकता से बचना चाहता है और अपने मुश्किल और अप्रत्याशित परिवार को पहाड़ी इलाके में छुट्टी पर ले जाना चाहता है ताकि उन्हें उनके अपरिहार्य पतन के लिए तैयार किया जा सके।

    - गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ शोले

    - जेएफएफ लिटिल लाइट्स - युवा आवाज़ों का उत्सव (18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए)

    अपनी शुरुआत से ही, जेएफएफ ने मुख्य रूप से 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए फ़िल्में तैयार की हैं। हालांकि, अपनी टैगलाइन "सभी के लिए अच्छा सिनेमा" के अनुरूप, इस वर्ष, महोत्सव सुबह के समय बच्चों के लिए एक विशेष सेक्शन रखा जाएगा।

