एंटरटेनमेंट डेस्क। जागरण फिल्म फेस्टिवल नवाबों के शहर लखनऊ में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। विश्व सिनेमा, दमदार कहानियों और अविस्मरणीय स्क्रीनिंग के तीन दिनों का अनुभव लिए इस यात्रा का अगला पड़ाव लखनऊ है। ये पूरा कार्यक्रम तीन दिन यानी 19 से 21 सितंबर के बीच लखनऊ के फन रिब्लिक मॉल में आयोजित किया जाएगा।
इसकी टाइमिंग शाम 4 बजे से रखी गई है। इस दौरान 26 सितंबर को जी5 पर प्रीमियर होने वाले शो जानवर की कास्ट भी मौजूद रहेगा। जानवर - द बीस्ट विद इन (Jaanwar- The Beast Within)में भुवन अरोड़ा लीड रोल में नजर आएंगे। इसे शचींद्र वत्स ने डायरेक्ट किया है। ZEE5 ओरिजिनल मनोरंजक ड्रामा अपने समय अनुसार स्ट्रीम होगा।
क्या है इसकी कहानी?
यह शो सब-इंस्पेक्टर हेमंत कुमार (भुवन अरोड़ा) की कहानी है, जो एक समर्पित पुलिस अधिकारी है और अपराध के एक खौफनाक जाल में तब फंस जाता है जब एक सिर कटी लाश, चोरी का सोना और एक लापता आदमी मिलकर खौफनाक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर देते हैं। जैसे-जैसे वह गहराई में जाता है, हेमंत को न केवल मामले के खतरों का सामना करना पड़ता है, बल्कि आंतरिक लड़ाइयों का भी सामना करना पड़ता है। जब इसके रहस्य उजागर होते हैं, तो ग्राम देवता की विरासत उभरती है। एक संरक्षक आत्मा जो हमें याद दिलाती है कि असली पहचान जन्म से नहीं, बल्कि साहस से बनती है।