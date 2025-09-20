एंटरटेनमेंट डेस्क। जागरण फिल्म फेस्टिवल नवाबों के शहर लखनऊ में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। विश्व सिनेमा, दमदार कहानियों और अविस्मरणीय स्क्रीनिंग के तीन दिनों का अनुभव लिए इस यात्रा का अगला पड़ाव लखनऊ है। ये पूरा कार्यक्रम तीन दिन यानी 19 से 21 सितंबर के बीच लखनऊ के फन रिब्लिक मॉल में आयोजित किया जाएगा।

कब स्ट्रीम होगी जानवर? इसकी टाइमिंग शाम 4 बजे से रखी गई है। इस दौरान 26 सितंबर को जी5 पर प्रीमियर होने वाले शो जानवर की कास्ट भी मौजूद रहेगा। जानवर - द बीस्ट विद इन (Jaanwar- The Beast Within)में भुवन अरोड़ा लीड रोल में नजर आएंगे। इसे शचींद्र वत्स ने डायरेक्ट किया है। ZEE5 ओरिजिनल मनोरंजक ड्रामा अपने समय अनुसार स्ट्रीम होगा।