कैसरगंज में सो रहीं दो महिलाओं का भेड़िये ने दबोचा गला, चीखें सुन ग्रामीणों ने बचाई जान

एजेंसी, कैसरगंज। कैसरगंज रेंज में भेड़िये का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। गुरुवार देर रात भेड़िये ने दो महिलाओं का सोते समय गला दबोच लिया। लगातार हो रहे हमलों से इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की कार्यवाही को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है।

गले पर हमला कर घायल की महिला फखरपुर ब्लॉक के भिरगूपुरवा गांव में गुरुवार रात करीब 11 बजे राजू की पत्नी विमला घर के बाहर सो रही थी। तभी अचानक भेड़िये ने उन पर हमला कर दिया। उसने उनका गला पकड़ लिया। उनकी चीखें सुनकर ग्रामीण तुरंत ही लाठी व डंडे लेकर पहुंच गए। ग्रामीणों का शोर सुनकर भेड़िया भाग गया। महिला भेड़िये के हमले से घायल है और काफी डरी हुई है।