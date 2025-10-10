कैसरगंज में सो रहीं दो महिलाओं का भेड़िये ने दबोचा गला, चीखें सुन ग्रामीणों ने बचाई जान
कैसरगंज रेंज में गुरुवार देर रात भेड़िये ने दो महिलाओं पर सोते समय हमला किया। दोनों हमलों में ग्रामीणों के शोर मचाने पर भेड़िया भाग गया। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई है। वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली।
Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 03:23:22 PM (IST)
Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 03:23:22 PM (IST)
वन विभाग की टीम ने भेड़िये को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। (फाइल फोटो)
HighLights
- कैसरगंज रेंज में भेड़िये का आतंक जारी है।
- दो महिलाओं पर सोते समय भेड़िये ने हमला किया।
- ग्रामीणों के शोर मचाने पर भेड़िया भाग निकला।
एजेंसी, कैसरगंज। कैसरगंज रेंज में भेड़िये का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। गुरुवार देर रात भेड़िये ने दो महिलाओं का सोते समय गला दबोच लिया। लगातार हो रहे हमलों से इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की कार्यवाही को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है।
गले पर हमला कर घायल की महिला
फखरपुर ब्लॉक के भिरगूपुरवा गांव में गुरुवार रात करीब 11 बजे राजू की पत्नी विमला घर के बाहर सो रही थी। तभी अचानक भेड़िये ने उन पर हमला कर दिया। उसने उनका गला पकड़ लिया। उनकी चीखें सुनकर ग्रामीण तुरंत ही लाठी व डंडे लेकर पहुंच गए। ग्रामीणों का शोर सुनकर भेड़िया भाग गया। महिला भेड़िये के हमले से घायल है और काफी डरी हुई है।
दूसरी महिला पर भी हमला
- इस हमले के एक घंटे बाद ही भेड़िये ने गांव की दूसरी महिला सो रहीं राजेश की मां पर हमला कर दिया। उन्होंने मदद के लिए ग्रामीणों को आवाज लगाई। ग्रामीणों ने शोर मचाकर भेड़िये को भगाया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रातभर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन भेड़िया पकड़ में नहीं आया।
- ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की गश्त व्यवस्था कमजोर है। पिछले कई दिनों से भेड़िये की आवाजाही के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
वन विभाग ने बढ़ाई गश्त
डीएफओ रामसिंह यादव ने बताया कि वन्यजीव के हमले की सूचना मिलते ही टीमें मौके पर भेज दी गईं हैं। क्षेत्र में लगातार गश्त और तलाश अभियान चलाया जा रहा है ताकि भेड़िये को जल्द पकड़ा जा सके।