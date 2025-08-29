Kisan Fasal Bima Yojana: किसानों के लिए खुशखबरी, बढ़ गई फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि

लखीमपुर खीरी, ब्यूरो। प्राकृतिक आपदाओं से जूझते किसानों के लिए राहतभरी खबर है, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि सरकार ने बढ़ा दी है। किसान अब 30 अगस्त तक और गैर-ऋणी 14 अगस्त तक बीमा करा सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि लखीमपुर जिले में अब तक 20,238 किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा केवल 6495 था। इससे साफ है कि इस बार किसान इसको लेकर ज्यादा उत्साह दिखा रहे हैं।

कौन सी फसलें है बीमा के दायरे में? सूर्य प्रताप सिंह ने कहा ऋणी किसान अपने-अपने बैंक से संपर्क कर यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनकी फसल का बीमा हो चुका है या नहीं। यदि अभी तक बीमा नहीं हुआ है तो तुरंत बैंक को सूचित कर बीमा कराएं। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन में धान, मक्का, उड़द और मूंगफली जैसी अधिसूचित फसलें बीमा के दायरे में हैं।