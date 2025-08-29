Kisan Fasal Bima Yojana: किसानों के लिए खुशखबरी, बढ़ गई फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि

लखीमपुर खीरी, ब्यूरो। प्राकृतिक आपदाओं से जूझते किसानों के लिए राहतभरी खबर है, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि सरकार ने बढ़ा दी है। किसान अब 30 अगस्त तक और गैर-ऋणी 14 अगस्त तक बीमा करा सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि लखीमपुर जिले में अब तक 20,238 किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा केवल 6495 था। इससे साफ है कि इस बार किसान इसको लेकर ज्यादा उत्साह दिखा रहे हैं।
सूर्य प्रताप सिंह ने कहा ऋणी किसान अपने-अपने बैंक से संपर्क कर यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनकी फसल का बीमा हो चुका है या नहीं। यदि अभी तक बीमा नहीं हुआ है तो तुरंत बैंक को सूचित कर बीमा कराएं। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन में धान, मक्का, उड़द और मूंगफली जैसी अधिसूचित फसलें बीमा के दायरे में हैं।
जो भी किसान फसल बीमा कराएंगे, उन्हें प्राकृतिक आपदाएं जैसे ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, जलभराव, बादल फटना, बिजली गिरना, चक्रवात, भूस्खलन, कीट और रोग आदि से फसल को नुकसान होने पर बीमा का फायदा होगा। बीमा के लिए इस बार यूनिवर्सल सोम्पो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को चुना गया है। किसान यदि फसल क्षति की स्थिति में क्लेम करना चाहते हैं तो उन्हें 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना देनी होगी।
किसान इसी नंबर से योजना से संबंधित अन्य जानकारियां भी हासिल कर पाएंगे। इस योजना से ज्यादा से ज्यादा किसान जुड़ें, इसके लिए जिला कृषि अधिकारी ने सभी किसानों ने अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक किसान इस योजना से जुड़कर अपनी मेहनत की फसलों को सुरक्षित करें। उन्होंने कहा कि बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है, जो विपरीत परिस्थितियों में उनकी आजीविका को संभालने में मददगार साबित होगी।