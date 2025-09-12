मेरी खबरें
    Love Jihad: जाकिर की जगह बन गया सुभाष, यूपी में धर्म छिपाकर गैर समुदाय की लड़की से शादी की कोशिश

    UP Crime: उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक युवक को गैर समुदाय की युवती से धर्म छिपाकर शादी करने की कोशिश में अरेस्ट किया गया है। कौशाम्बी निवासी जाकिर अली ने युवती से दोस्ती की और उससे शादी करने के लिए अपना नाम बादल रख लिया था।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 05:41:05 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 05:41:05 PM (IST)
    जाकिर की जगह नाम बदल कर रखा सुभाष (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. धर्म छिपाकर शादी करने की कोशिश में युवक अरेस्ट
    2. जाकिर की जगह नाम कर रखा सुभाष
    3. पुलिस ने लव जिहाद की आशंका में केस दर्ज किया

    एजेंसी, बस्ती। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक युवक को गैर समुदाय की युवती से धर्म छिपाकर शादी करने की कोशिश में अरेस्ट किया गया है। कौशाम्बी निवासी जाकिर अली ने युवती से दोस्ती की और उससे शादी करने के लिए अपना नाम बादल रख लिया था। इस मामले की जैसे ही पुलिस को भनक लगी, वैसे ही उसने तुरंत युवक को पकड़ लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    कौशांबी जिले का रहने वाला है युवक

    युवक कौशांबी जिले का रहने वाला है और पिछले कुछ महीनों से गौर क्षेत्र में रह रहा था। बताया जा रहा है कि कौशांबी जिले के पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र के असाढ़ा गांव निवासी जाकिर अली की पहचान मोबाइल पर गौर क्षेत्र की एक युवती से हुई थी, जो दूसरे समुदाय से थी। बातचीत बढ़ने के बाद दोनों ने शादी का मन बना लिया। इसके बाद जाकिर अपनी प्रेमिका के गांव ही आ गया और वहीं किराए पर कमरा लेकर रहने लगा।

    युवक ने बदल लिया था नाम

    शादी में कोई बाधा न आए, इसके लिए उसने अपना नाम बदलकर सुभाष पुत्र राजू रख लिया और पास की एक सैलून पर काम करने लगा। बुधवार को पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो युवक को थाने बुलाया गया। हालांकि वह थाने जाने की बजाय वहां से भागने लगा। पुलिस ने इसके बाद उसका पीछा किया और मौके से ही उसे गिरफ्तार कर लिया।

    युवक का असली नाम जाकिर अली

    कोतवाल परमाशंकर यादव ने बताया कि जब जांच हुई तो पता चला कि युवक का असली नाम जाकिर अली है। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह युवती से शादी करना चाहता था और यही वजह है कि उसने अपना नाम बदल लिया। हालांकि, युवती को जब यह सच्चाई पता चली कि युवक दूसरे समुदाय का है, तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। इस मामले में युवती के परिजनों ने भी किसी कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस ने लव जिहाद की आशंका में युवक पर केस दर्ज किया है।

