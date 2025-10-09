मेरी खबरें
    उन्नाव में बैंक से 50 हजार रुपये निकालकर लौट रहे प्रधानाध्यापक को दो युवकों ने लिफ्ट देने के बहाने लूट लिया। पुलिस की सक्रियता से महज पांच घंटे में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके तीन साथी फरार हैं। पुलिस ने तलाश तेज कर दी है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 06:23:46 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 06:23:46 AM (IST)
    UP में लिफ्ट देकर ठगी, प्रिंसिपल से 50 हजार की चोरी के बाद मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश
    1. प्रधानाध्यापक से लिफ्ट के बहाने 50 हजार रुपये की लूट।
    2. पुलिस ने पांच घंटे में आरोपितों को दबोचा, एक मुठभेड़ में घायल।
    3. घायल बदमाश पर चार मुकदमे दर्ज, फर्रुखाबाद व हरदोई से जुड़ाव।

    यूपी डेस्क, नई दिल्ली। उन्नाव के सफीपुर कस्बे निवासी सुरेंद्र गौड़, जो कुलहा अटौरा जूनियर विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, बुधवार दोपहर बैंक से 50 हजार रुपये निकालने के बाद घर जाने के लिए सफीपुर मोड़ पर वाहन का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान दो बाइकों पर सवार चार युवकों ने उन्हें लिफ्ट देने का प्रस्ताव दिया और झांसे में लेकर बाइक पर बैठा लिया।

    रास्ते में की जेबकाटी और फरार

    सफीपुर-मियागंज मार्ग पर ताजपुर गांव के पास बाइक के पीछे बैठे युवक ने प्रधानाध्यापक की जेब से रुपये निकाल लिए। जब प्रधानाध्यापक ने विरोध किया, तो आरोपितों ने धमकाकर उन्हें कुछ दूरी पर उतार दिया और फरार हो गए।

    नाकाबंदी और पुलिस मुठभेड़

    घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी। करीब पांच घंटे बाद रात आठ बजे वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध बाइकों को रोका। एक बाइक सवार ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की।

    गोली लगने से घायल बदमाश गिरफ्तार

    मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपित भंवर सिंह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। उसने अपने साथियों के नाम बंदरिया, सुरेंद्र और राजाबाबू बताए। सीओ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि घायल पर चार आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अन्य फरार आरोपितों की तलाश जारी है।

