UP में लिफ्ट देकर ठगी, प्रिंसिपल से 50 हजार की चोरी के बाद मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश

यूपी डेस्क, नई दिल्ली। उन्नाव के सफीपुर कस्बे निवासी सुरेंद्र गौड़, जो कुलहा अटौरा जूनियर विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, बुधवार दोपहर बैंक से 50 हजार रुपये निकालने के बाद घर जाने के लिए सफीपुर मोड़ पर वाहन का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान दो बाइकों पर सवार चार युवकों ने उन्हें लिफ्ट देने का प्रस्ताव दिया और झांसे में लेकर बाइक पर बैठा लिया।

रास्ते में की जेबकाटी और फरार सफीपुर-मियागंज मार्ग पर ताजपुर गांव के पास बाइक के पीछे बैठे युवक ने प्रधानाध्यापक की जेब से रुपये निकाल लिए। जब प्रधानाध्यापक ने विरोध किया, तो आरोपितों ने धमकाकर उन्हें कुछ दूरी पर उतार दिया और फरार हो गए। नाकाबंदी और पुलिस मुठभेड़ घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी। करीब पांच घंटे बाद रात आठ बजे वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध बाइकों को रोका। एक बाइक सवार ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की।