यूपी में मुस्लिम परिवार ने बहूभोज के कार्ड पर छपवाया हिंदू पूर्वज का नाम, पीएम-सीएम को भी भेजा निमंत्रण

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के केराकत डेहरी गांव में होने वाला बहूभोज (दावते वलीमा) का निमंत्रण कार्ड इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मुस्लिम परिवार से संबंध रखने वाले नौशाद अहमद दूबे ने इस कार्ड पर अपने हिंदू पूर्वज का नाम और आठवीं पीढ़ी का उल्लेख छपवाया है।

नौशाद ने तीन साल पहले 'विशाल भारत संस्थान' से जुड़ने के बाद अपने नाम के आगे 'दूबे' सरनेम लगाना शुरू किया था, जिसे उन्होंने अपनी पिछली शादी के कार्ड पर भी इस्तेमाल किया था। कार्ड पर पूर्वज का उल्लेख बहूभोज के निमंत्रण पत्र पर लिखा है: "श्री लालबहादुर दूबे 1669 ईस्वी के जमींदार के आठवीं पीढ़ी के वंशज खालिद दूबे की शादी एवं बहूभोज के शुभ अवसर पर आप सभी आमंत्रित हैं।" इसको लेकर नौशाद अहमद दूबे ने बताया कि जब उन्होंने अच्छे से खोजबीन की तो उन्हें पता चला कि उनके पुरखे लालबहादुर दूबे मूल रूप से आजमगढ़ जिले के रानी की सराय क्षेत्र के रहने वाले थे।