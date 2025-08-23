Love Jihad: हिंदू लड़की से जबरन निकाह का बनाया दबाव, मुस्लिम युवक ने दी अश्लील फोटो वायरल करने दी धमकी

ब्यूरो, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के डिलारी में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक युवक पर हिंदू युवती को जबरन निकाह की धमकी देने का आरोप लगा है। इन सब चीजों से परेशान होकर युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हिंदू लड़की से जबरन निकाह करने की धमकी से इलाके में सनसनी फैल गई है।

क्या है पूरा मामला नगर पंचायत ढकिया निवासी युवक की गांव की ही एक युवती से लंबे समय से फोन पर बात हो रही थी। आरोपी ने इसी दौरान युवती को ब्लैकमेल करते हुए आपत्तिजनक फोटो साझा किए और निकाह करने का दबाव बनाते हुए धमकाना शुरू कर दिया।