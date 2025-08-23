Love Jihad: हिंदू लड़की से जबरन निकाह का बनाया दबाव, मुस्लिम युवक ने दी अश्लील फोटो वायरल करने दी धमकी

ब्यूरो, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के डिलारी में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक युवक पर हिंदू युवती को जबरन निकाह की धमकी देने का आरोप लगा है। इन सब चीजों से परेशान होकर युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हिंदू लड़की से जबरन निकाह करने की धमकी से इलाके में सनसनी फैल गई है।
नगर पंचायत ढकिया निवासी युवक की गांव की ही एक युवती से लंबे समय से फोन पर बात हो रही थी। आरोपी ने इसी दौरान युवती को ब्लैकमेल करते हुए आपत्तिजनक फोटो साझा किए और निकाह करने का दबाव बनाते हुए धमकाना शुरू कर दिया।
इससे परेशान युवती ने पहले तो मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जबरन निकाह करने की बात सामने आने के बाद उसने यह बात अपने परिवार वालों के साथ साझा की। इसके बाद युवती ने आरोपित अजीम और उसके परिवार बालों के नाम तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, साथ ही पुलिस की तरफ से जांच कर कार्रवाई का आश्वासन मिला है।
बता दें कि यूपी में लव जिहाद के केस अकसर देखने को मिलते रहते हैं। इससे पहले लव जिहाद का मामला कानपुर में देखने को मिला था, जहां कानपुर में इंस्टाग्राम पर चार महीने की जान पहचान में ही एक महिला मुस्लिम युवक के साथ भागने को तैयार हो गई। इस दौरान उसका जमकर ब्रेशवॉश किया गया। यह मामला कानपुर के शिवराजपुर के एक गांव का है।
युवक ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी पत्नी व तीन बच्चों के साथ गांव में रहता है। वह खेती किसानी के साथ बाल काटने का भी काम करता है। उसने आगे बताया कि उसकी इंस्टाग्राम पर एक मुस्लिम युवक से बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद दोनों के बीच नंबर भी शेयर हो गए थे। युवक ने दोनों को वीडियो कॉल पर बात करते हुए पकड़ लिया था, जिससे दोनों के बीच लड़ाई भी हुई थी।