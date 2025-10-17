मेरी खबरें
    यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी भीषण आग, चालक की सूझबूझ से बची 50 यात्रियों की जान

    UP News: यमुना एक्सप्रेसवे पर बृहस्पतिवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब लुधियाना से आगरा जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। बस की छत पर रखे सामान में आग लगते ही यात्रियों में भगदड़ मच गई।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 08:59:05 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 10:03:43 AM (IST)
    यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी भीषण आग, चालक की सूझबूझ से बची 50 यात्रियों की जान
    यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग।

    HighLights

    1. यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग।
    2. 50 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान।
    3. चालक की सूझबूझ से बची जान।

    डिजिटल डेस्क, ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे पर गुरुवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब लुधियाना से आगरा जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। बस में करीब 50 यात्री सवार थे।

    बस की छत पर रखे सामान में आग लगते ही यात्रियों में भगदड़ मच गई। हालांकि चालक की सूझबूझ और यात्रियों की तत्परता से सभी सुरक्षित बाहर निकल आए।

    जानकारी के मुताबिक, बस लुधियाना से आगरा की ओर जा रही थी। जब वह दनकौर थाना क्षेत्र के पास पहुंची, तभी बस की छत पर रखे सामान में अचानक भीषण आग भड़क उठी।

    बताया जा रहा है कि पटाखे की वजह से आग लगी। चालक ने तुरंत बस को एक्सप्रेसवे पर रोक दिया और यात्रियों को बाहर निकलने के लिए कहा। देखते ही देखते सभी सवारियां बस से बाहर निकल आईं।

    आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

    दनकौर कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह ने बताया कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, केवल बस की छत पर रखा सामान जल गया। आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है।


