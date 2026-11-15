मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

बाबा साहेब और कांशीराम के अपमान पर माफी मांगें अखिलेश: दलित सम्मेलन से पहले राजभर ने सपा मुखिया को घेरा

आगरा में सपा के दलित सम्मेलन से पहले सियासत तेज है। सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव पर हमला बोला।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sun, 15 Nov 2026 03:39:56 PM (IST)Updated Date: Sun, 15 Nov 2026 03:39:56 PM (IST)
बाबा साहेब और कांशीराम के अपमान पर माफी मांगें अखिलेश: दलित सम्मेलन से पहले राजभर ने सपा मुखिया को घेरा
15 नवंबर को आगरा सम्मेलन से पहले सियासी बयानबाजी तेज (फाइल फोटो)

HighLights

  1. आगरा सम्मेलन से पहले सियासी वार
  2. राजभर का अखिलेश पर हमला
  3. अम्बेडकर अपमान पर माफी मांगें

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। आगरा में समाजवादी पार्टी के दलित सम्मेलन से पहले सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर पोस्ट कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश आगरा के मंच से घोषणा करने से पहले बहुजन महापुरुषों के अपमान के लिए माफी मांगें।

PDA के डी सम्मेलन पर राजभर का तंज

राजभर ने अखिलेश को संबोधित करते हुए लिखा, ए अखिलेश यादव भाई! सुना है कि आज आप आगरा में पीडीए के डी का सम्मेलन करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश मंच से लंबी-लंबी घोषणाएं करें, लेकिन उसी मंच से बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम को लेकर की गई टिप्पणियों के लिए माफी भी मांगें। उन्होंने सपा सांसद रामजीलाल सुमन को लेकर कहा कि अखिलेश उनसे राणा सांगा पर दिए बयान के लिए हिंदू समाज से माफी मंगवाएं।


जिलों के नाम बदलने पर अखिलेश को घेरा

राजभर ने 2012 में सपा सरकार के दौरान लिए गए फैसलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब और माई साहब के नाम पर बने भीम नगर का नाम सम्भल और रमाबाई नगर का नाम कानपुर देहात किया गया। कांशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज किया गया और कांशीराम के नाम पर चलने वाली योजनाएं बंद की गईं। उन्होंने कहा कि बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने अस्पताल, विश्वविद्यालय और कॉलेजों के नाम भी बदले गए। लखनऊ के डॉ. भीमराव अम्बेडकर हरित पार्क और कन्नौज के अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज का उदाहरण देते हुए जवाब मांगा।

पनवारी कांड की याद दिलाई

आगरा में सम्मेलन के बीच राजभर ने पनवारी कांड का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सपा शासन में पनवारी में जाटव समाज की बारात पर हमला हुआ था। दूल्हे के घोड़े पर बारात निकालने को लेकर हुई जातीय हिंसा में नौ लोगों की जान गई थी। इटावा का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश के गृह जनपद में दलितों को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया था।

आजम खां के बहाने अखिलेश और शिवपाल पर वार

राजभर ने गाजियाबाद में आला हजरत हज हाउस उद्घाटन में आजम खां की बाबा साहेब पर टिप्पणी का मुद्दा उठाया। कहा कि अखिलेश की मौजूदगी में आजम खां ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, लेकिन अखिलेश ने विरोध नहीं किया। शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वह आजम खां को गृह मंत्री बनाने की बात कह चुके हैं। बाबा साहेब पर ऐसी टिप्पणी करने वाले को गृह मंत्री बनाने की बात कैसी राजनीति है। राजभर ने कहा कि आगरा की जनता सपा का ट्रेलर देखेगी और तय करेगी कि गुंडागर्दी वाली फिल्म को रिलीज नहीं होने देना है।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।