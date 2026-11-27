डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में गुंडों ने जमकर तांडव किया था। अब खुद अखिलेश यादव कसम खा रहे हैं कि उनके शासन में गुंडई नहीं होगी।

राजभर ने सवाल उठाया कि होटल के हॉल में खाई गई इस कसम पर जनता कैसे भरोसा करेगी? उन्होंने कहा कि अखिलेश गंगा में खड़े होकर भी कसम खाएं कि सपा राज में अपराध नहीं होगा, तब भी लोग विश्वास नहीं करेंगे।