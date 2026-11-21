डिजिटल डेस्क, लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रस्तावित चुनावी घोषणापत्र को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने घोषणापत्र को ‘मनीफेस्टो’ बताते हुए तंज कसा कि अखिलेश अपने ‘सैफई सिंडिकेट’ का पूरा मेनिफेस्टो तैयार कर लें। इसके साथ ही उन्होंने कानून-व्यवस्था, वसूली, जमीन कब्जे, स्वास्थ्य सेवाओं और आतंकवाद के आरोपितों से जुड़े मामलों को लेकर पूर्ववर्ती सपा सरकार को घेरा।
राजभर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “मित्र अखिलेश यादव जी! सुना है आप चुनावी मेनिफेस्टो जारी करने वाले हैं?” उन्होंने कहा कि घोषणापत्र को लेकर डींग हांकने के बजाय अखिलेश को अपने ‘मेनिफेस्टो’ का मूल तत्व भी बता देना चाहिए।
राजभर ने कटाक्ष किया कि सपा के ‘मेनिफेस्टो’ की पहली घोषणा हर जिले में एक-एक ‘माफिया संरक्षक’ बैठाने की होगी। उसके नीचे हजारों युवाओं को हथियार देकर गुंडागर्दी का ‘पक्का रोजगार’ दिया जाएगा। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को खुली छूट देने की बात भी उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से ‘मेनिफेस्टो’ में शामिल बताई।
राजभर ने गैर-यादव पिछड़ों के उत्पीड़न का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सिर उठाने की कोशिश करने वालों की जमीन कब्जाने, मारपीट करने और हत्या तक की छूट सपा के गुंडों को मिलने की बात इस ‘मेनिफेस्टो’ में होगी।
सुभासपा अध्यक्ष ने सपा शासन में वसूली और दलाली के आरोपों को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने तंज कसा कि ब्लॉक और तहसील से लेकर थाना और मंडी तक ‘वसूली मित्रों’ की नियुक्ति का वादा होगा। जो जितनी दलाली करेगा, उसे ‘सैफई सिंडिकेट’ में उतना ही प्रमोशन मिलेगा।
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राजभर ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी पूर्ववर्ती सपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अस्पतालों में उपकरणों की खरीद, नकली दवाओं और ठेकेदारी में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए इसे भी अखिलेश के कथित ‘मेनिफेस्टो’ से जोड़ा।
उन्होंने आतंकवाद के आरोपितों से जुड़े मुकदमों को लेकर भी सपा पर कटाक्ष किया। राजभर ने कहा कि आतंकवादियों को संरक्षण देने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बचाने की व्यवस्था भी इस ‘मेनिफेस्टो’ का हिस्सा होगी। साधु-संतों के साथ हुई घटनाओं और धार्मिक मुद्दों को लेकर भी उन्होंने पूर्ववर्ती सपा सरकार को घेरा।
पोस्ट के अंत में राजभर ने अखिलेश के सत्ता में वापसी के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि न सरकार बनने वाली है और न ‘मेनिफेस्टो’ के वादे पूरे करने का दबाव आएगा। इसलिए अखिलेश अपनी “ख्याली पतंग” उड़ाते रहें और लंबी-लंबी डींग हांकते रहें।